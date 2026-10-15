Ponad 300-metrowe kolosy runęły po kontrolowanej eksplozji

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Dwa sąsiadujące ze sobą, wysokie na 355 metrów maszty radiowe zlikwidowano w czwartek w czeskich Liblicach. Do tej pory były to najwyższe obiekty w kraju. Konstrukcje przestały być używane i nie udało się znaleźć dla nich ani nowej funkcji, ani kupca.

Ze względów bezpieczeństwa termin wysadzenia utrzymywano w tajemnicy. Mimo to rozbiórkę, przeprowadzoną z użyciem materiałów wybuchowych, obserwowały setki osób.

Nadajnik w Liblicach rozpoczął pracę w grudniu 1976 roku. Czeskie Radio korzystało z masztów do końca 2021 roku. Później, od października 2023 do końca marca 2025 roku, używała ich prywatna rozgłośnia. Następnie obiekt pozostał bez wykorzystania. Według wcześniejszych wyliczeń Czeskiego Radia konieczne remonty kosztowałyby co najmniej 7 mln euro.

Maszty w Liblicach 5 października 2026 r. (fot. CTK Photo/Vit Simanek) / PAP

Po zniszczeniu masztów w Liblicach najwyższą konstrukcją w Czechach jest wieża telewizyjno-radiowa Kraszov w okolicach Pilzna, mająca 347,5 metra wysokości. Pierwszy maszt w tym miejscu, wzniesiony w latach 1958–1960, mierzył 305 metrów. W sierpniu 1968 roku został poważnie uszkodzony w wyniku ostrzału prowadzonego przez armię sowiecką podczas okupacji Czechosłowacji. Kilka lat później powstała obecna, wyższa konstrukcja.

Co ciekawe, w 2018 r. wykorzystano ją do stworzenia prawdopodobnie największego zegara słonecznego świata. Na okolicznych łąkach ustawiono pięć metalowych cyfr rzymskich – X, XI, XII, I oraz II – o wysokości około 3 metrów. Oddalono je od masztu o blisko 200–266 metrów. Cień wieży przesuwający się po „tarczy” pozwala odczytać czas w godzinach od 10 do 14.

Łączna powierzchnia obszaru zegara miała wynieść około 2,8 hektara.