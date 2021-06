Północnokoreańska telewizja państwowa przyznała, że Kim Dzong Un wyraźnie stracił na wadze. Dodano, że stan zdrowia przywódcy jest przedmiotem troski w Pjongjangu - informuje południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Informacja o zaniepokojeniu stanem zdrowia Kim Dzong Unia została wyemitowana podczas wywiadu z mieszkańcem Korei Północnej w państwowej Koreańskiej Telewizji Centralnej (KCTV). Ludzie byli najbardziej załamani, widząc, że szanowany sekretarz generalny wygląda szczuplej - powiedział mężczyzna i dodał, że "wszyscy mówią, że są poruszeni do łez".



Ta zaskakująca wypowiedź pojawiła się przy okazji raportu telewizji KCTV zawierającego wywiady uliczne z mieszkańcami wyrażającymi opinie na różne tematy, w tym na temat niedawnego występu kulturalnego. Raport nie wspomniał, jakie, jeśli w ogóle, problemy zdrowotne ma Kim. Analitycy twierdzą jednak, że bardzo ważne jest to, że Pjongjang przyznaje się do jego zmienionego wyglądu.



Chociaż nowa sylwetka Kima była ewidentnie widoczna w jego szczuplejszej twarzy i bardziej workowatych ubraniach, jeden z serwisów informacyjnych znalazł sposób, aby potwierdzić rzeczywistą utratę wagi, porównując zdjęcia państwowych mediów z zegarkiem IWC Portofino Automatic wartym 12 tysięcy dolarów uwidocznionym na nadgarstku Kima. NK News, serwis informacyjny z siedzibą w Seulu, doszedł do wniosku, że pasek zegarka po zapięciu był dłuższy na ostatnich zdjęciach niż na tych opublikowanych w listopadzie.



Plotki o stanie zdrowia Kima nasiliły się w zeszłym roku po tym, jak opuścił on ważne publiczne obchody urodzin swojego zmarłego dziadka, przywódcy Korei Północnej.



Od tego czasu Kim był nieobecny w mediach państwowych przez kilka dłuższych okresów, nigdy jednak nie podawano wyjaśnienia tych nieobecności.



Wzmianka KCTV na temat zdrowia Kima może być częścią krajowej kampanii propagandowej mającej na celu pokazanie, że Kim "zaciska pasa" w czasie, gdy kraj przeżywa trudny okres" - wyjaśnia Peter Ward, specjalista od Korei z Seulu i doktorant na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wątpię jednak, by schudł z tego powodu - dodał Ward.



Południowokoreański minister ds. zjednoczenia powiedział agencji Yonhap, że śledzi stan zdrowia Kima, ale nie ma nic do powiedzenia na temat jakichkolwiek niezwykłych oznak utraty wagi.