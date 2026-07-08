Polak w rękach łotewskich służb. Wpadł z busem pełnym migrantów

RMF24

Łotewska straż graniczna zatrzymała busa z Polski przewożącego nielegalnych migrantów. Kierowca, Polak, został zatrzymany – przekazała w środę agencja LETA.

Bus z Polski, a w nim 10 imigrantów bez dokumentów

Akcję przeprowadzono niedaleko Dyneburga. Łotewscy pogranicznicy zatrzymali do kontroli zarejestrowanego w Polsce minibusa. Pojazd przemieszczał się od granicy z Białorusią; w środku było dziesięciu imigrantów bez dokumentów. Mundurowi znaleźli też podrobione łotewskie tablice rejestracyjne, które prawdopodobnie miały być wykorzystane do nielegalnego transportu.

Według służb, przewożeni w poniedziałek polskim busem migranci przekroczyli granicę łotewsko-białoruską, nie posiadając żadnych dokumentów podróży, tj. wiz czy zezwoleń na pobyt w UE. Zostali odwiezieni z powrotem do posterunku granicznego. Z kolei kierowca busa, Polak, został zatrzymany.

Przedłużono obowiązywanie zaostrzonych kontroli

To kolejny w ostatnim czasie transport z nielegalnymi migrantami zatrzymany przez łotewską straż graniczną. We wtorek funkcjonariusze uniemożliwili 90 osobom nielegalne przekroczenie granicy państwowej między Łotwą a Białorusią – wskazała agencja LETA.

Od stycznia łotewskie służby odnotowały ponad 7,5 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Do końca roku w związku ze wzmożonym napływem nielegalnych migrantów od strony Białorusi łotewskie władze przedłużyły obowiązywanie zaostrzonych środków i kontroli w południowo-wschodniej części kraju.