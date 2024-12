"Parodia" – tak prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili skomentowała w piątek wieczorem zaplanowany na sobotę wybór nowego prezydenta kraju przez kolegium elektorów. Jedynym kandydatem, wystawionym przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie (GM), jest polityk i były piłkarz Micheil Kawelaszwili.

Protest w Tbilisi przeciwko sfałszowanym 27 października - zdaniem opozycji - wyborom parlamentarnym, które wygrało Gruzińskie Marzenie z wynikiem 54 proc. / Marek Gorczyński / PAP

Zurabiszwili o wyborach prezydenckich i protestach: Nie uda się aresztować wszystkich

W ocenie Zurabiszwili wybory prezydenta będą "wydarzeniem całkowicie pozbawionym prawomocności, będą niekonstytucyjne i bezprawne".

Wszystko jest parodią (...). Wszystko to nie ma nic wspólnego z procesem politycznym. To jest najsmutniejsze, ponieważ państwo stało się parodią. Jest to obrzydliwe dla nas wszystkich - powiedziała polityczka podczas spotkania z mediami, cytowana przez gruzińską agencję Interpressnews.

To rodzaj prowokacji, obraża to naszą przeszłość, tradycję, kulturę, by w ten sposób traktować instytucje niepodległego kraju. To jest niedopuszczalne - podkreśliła.

Zdaniem Zurabiszwili najważniejsze są codzienne antyrządowe protesty Gruzinów po decyzji władz o zawieszeniu do negocjacji akcesyjnych z UE.

Najważniejsze jest to, co dzieje się teraz, że na ulicach miast, z każdym dniem wychodzi coraz więcej ludzi i wyraża protest poprzez zorganizowane akcje, przemówienia, marsze. Obejmuje to cały kraj, wszystkie pokolenia, wszystkie zawody - stwierdziła i dodała, że "nie uda się aresztować wszystkich, nie da się wszystkich zastraszyć" niezależnie od tego, jak surowe środki podejmie GM, by utrzymać władzę.

Polityczny impas w Gruzji. Jak go pokonać?

Według polityczki jedynym wyjściem z obecnego kryzysu w Gruzji są nowe wybory parlamentarne. Opozycja nie uznaje rezultatu październikowych wyborów ze względu na liczne nieprawidłowości.

Bez sprawiedliwości i uczciwych wyborów nie ma pokoju ani późniejszych procesów politycznych - oznajmiła prezydentka.

Już wcześniej Zurabiszwili zapowiadała, że jej mandat będzie trwał do czasu wyboru nowego prezydenta przez nowy parlament wyłoniony w październiku. W piątek potwierdziła, że nie planuje wyjazdu z kraju.