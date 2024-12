39-latka zmarła na miejscu, a 4-letnie dziecko trafiło do szpitala - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w piątek wczesnym wieczorem na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Sierskowola w województwie lubelskim.

/ Policja Ryki / Policja W piątek 39-letnia kierująca volkswagenem uderzyła w drzewo. Niestety nie przeżyła wypadku. Policja poinformowała, że 4-letnie dziecko, które było w aucie, trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Sierskowola w powiecie ryckim w gminie Ryki. "Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia" - poinformowała rycka policja. Na DK48 utrudnienia mogą występować do późnych godzin wieczornych. Służby kierują na wyznaczone objazdy na drogach lokalnych.

To kolejna piątkowa tragedia w Lubelskiem. W nocnym pożarze w Idalinie cztery osoby - trójka dzieci i ich ojciec - zginęły. Spłonął tam drewniany dom zamieszkały przez sześcioosobową rodzinę. Ocalała tylko matka z 15-letnim synem. Zwłoki dzieci oraz mężczyzny odnaleziono w pogorzelisku. Zobacz również: "Słup ognia, nie było ratunku". Wstrząsające relacje po pożarze, w którym zginął ojciec i troje dzieci