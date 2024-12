Najpierw miał być na początku 2024 roku, później w jego połowie, następnie jesienią i na przełomie roku, by zostać przeniesiony na początek 2025 roku. Teraz będą kolejne zmiany, choć nie wiadomo, jakie dokładnie. Chodzi o rządowy program mieszkaniowy, który miał być następcą "Bezpiecznego kredytu 2 procent". Jego oficjalna nazwa używana do tej pory przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii to "program mieszkaniowy #naStart", choć nazywany był powszechnie "kredytem zero procent".

/ Paweł Kmiecik / RMF FM Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) opublikowało dziś na swojej stronie internetowej oświadczenie dotyczące przyszłości rządowego programu mieszkaniowego. Przygotował je rzecznik prasowy MRiT Jakub Stefaniak. Ministerstwo: Trwają prace Jak czytamy, komunikat został wydany "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o przyszłości rządowego programu mieszkaniowego". MRiT podało, że "trwają prace nad ostatecznym kształtem programu, którego wejście w życie uzależnione jest od porozumienia w koalicji rządowej". "Wypracowanie takiego porozumienia wiąże się ze zmianą strategii tworzenia polityki mieszkaniowej z wykorzystaniem instrumentów, które sprawdziły się przy wcześniejszych, dobrze ocenianych programach mieszkaniowych, takich jak 'Mieszkanie Dla Młodych'" - poinformował resort. Resort zarzuca poprzednikom "nieodpowiedzialne działanie" Jak przekazało ministerstwo, "wątpliwości pojawiające się w toku dotychczasowych ustaleń wewnątrz koalicji rządzącej to skutek nieodpowiedzialnego działania poprzedniego rządu, który wprowadził program 'Bezpieczny kredyt 2 proc.', nie kierując się dobrem obywateli, a wyłącznie terminami kampanii wyborczej". "Chaotyczne i gwałtowne wprowadzenie na rynek dużych środków finansowych w formie interwencyjnej, spowodowało drastyczny wzrost cen nieruchomości" - podkreślono. "Zadaniem MRiT jest stworzenie takiego systemu, który spełni oczekiwania zarówno zwolenników budownictwa społecznego, jak i tych, którzy potrzebują wsparcia w zakupie mieszkania na własność. Priorytetem jest zapewnienie dostępności do mieszkań młodym Polakom" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort dodał, że na cele mieszkaniowe obecny rząd przeznaczył w 2025 roku rekordowe 4,2 mld zł. "Środki te muszą zostać zaplanowane i zagospodarowane w taki sposób, by uniknąć błędów poprzedniego rządu" - zaznaczono. Los programu #naStart Po zakończeniu naboru wniosków w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." nowy rząd ogłosił nowy program mieszkaniowy - "#naStart". Jak informowaliśmy w RMF24 w minionych miesiącach, jego ogłoszenie i wejście w życie było wciąż przekładane. W połowie lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową wersję projektu ustawy o "kredycie mieszkaniowym #naStart". W latach 2024-2025 łącznie miało być na ten cel przyznanych około 100 tys. kredytów o średniej wartości 410 tys. złotych - w ramach tego programu. Z tamtego projektu wynikało, że koszt dopłat do kredytów mieszkaniowych w przyszłym roku wyniesie ponad 1,15 mld zł, a w ciągu 10 lat będzie to łącznie prawie 19,4 mld zł. We wrześniu w Polsce doszło jednak do powodzi i kwota około pół miliarda złotych przeznaczona w 2024 roku na cel programu mieszkaniowego została przekazana na walkę ze skutkami wielkiej wody. Już wówczas wydawało się, że "#naStart" w dotychczasowej formie nie wejdzie w życie. Jeszcze w połowie listopada Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewniało RMF FM, że "trwają ostatnie prace nad programem mieszkaniowym obejmującym trzy komponenty: mieszkalnictwo komunalne, społeczne i własnościowe". Zobacz również: MŚ w pływaniu: Brązowy medal dla polskiej sztafety

