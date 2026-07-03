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Co najmniej 40 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku katastrofy autokaru, który runął do głębokiego wąwozu w górzystych rejonach północno-zachodniego Pakistanu. To kolejny tragiczny wypadek na pakistańskich drogach. Z powodu złej infrastruktury, nieprzestrzegania przepisów i niebezpiecznego stylu jazdy często dochodzi w tym kraju do tragedii drogowych.

Do tragedii doszło na granicy prowincji Beludżystan i Chajber Pasztunchwa, w pobliżu miasta Zhob. Autokar, który wyruszył z Kwety do Peszawaru, był przepełniony – na pokładzie znajdowali się nie tylko pierwotni pasażerowie, ale także osoby, które przesiadły się z innego, zepsutego pojazdu.

Według relacji lokalnych służb ratunkowych kierowca nie zapanował nad rozpędzonym pojazdem na krętej, górskiej drodze. W wyniku utraty kontroli autokar runął z wysokości ponad 20 metrów prosto do skalistego wąwozu.

Sanaullah Sherani ze służb ratunkowych w Zhob podkreślił, że skala zniszczeń jest ogromna, a akcja ratunkowa napotyka na poważne trudności ze względu na niedostępny, górzysty teren.

Przepełniony pojazd i nadmierna prędkość – przepis na tragedię

Jak wynika z ustaleń lokalnych władz, zbyt duża liczba osób na pokładzie oraz nadmierna prędkość sprawiły, że kierowca nie był w stanie zapanować nad pojazdem na wymagającej trasie. Shahid Rind, rzecznik władz prowincji Beludżystan, potwierdził, że to właśnie te czynniki były bezpośrednią przyczyną katastrofy.

Pakistan od lat zmaga się z problemem tragicznych wypadków drogowych, zwłaszcza w regionach górskich. Fatalny stan dróg, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepełnione pojazdy i brawurowa jazda to codzienność na tamtejszych trasach.