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Tragedia na górskiej drodze. Autokar spadł z 20 metrów, dziesiątki ofiar śmiertelnych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (11:00)

Co najmniej 40 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku katastrofy autokaru, który runął do głębokiego wąwozu w górzystych rejonach północno-zachodniego Pakistanu. To kolejny tragiczny wypadek na pakistańskich drogach. Z powodu złej infrastruktury, nieprzestrzegania przepisów i niebezpiecznego stylu jazdy często dochodzi w tym kraju do tragedii drogowych.

Tragedia na górskiej drodze. Autokar spadł z 20 metrów, dziesiątki ofiar śmiertelnych
/Shutterstock
  • Co najmniej 40 osób zginęło, a 11 zostało rannych, gdy przepełniony autokar wypadł z drogi i spadł do głębokiego wąwozu na granicy prowincji Beludżystan i Chajber Pasztunchwa w północno-zachodnim Pakistanie.
  • Przyczyną katastrofy była nadmierna prędkość i przepełnienie pojazdu.
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Do tragedii doszło na granicy prowincji Beludżystan i Chajber Pasztunchwa, w pobliżu miasta Zhob. Autokar, który wyruszył z Kwety do Peszawaru, był przepełniony – na pokładzie znajdowali się nie tylko pierwotni pasażerowie, ale także osoby, które przesiadły się z innego, zepsutego pojazdu.

Według relacji lokalnych służb ratunkowych kierowca nie zapanował nad rozpędzonym pojazdem na krętej, górskiej drodze. W wyniku utraty kontroli autokar runął z wysokości ponad 20 metrów prosto do skalistego wąwozu.

 

Sanaullah Sherani ze służb ratunkowych w Zhob podkreślił, że skala zniszczeń jest ogromna, a akcja ratunkowa napotyka na poważne trudności ze względu na niedostępny, górzysty teren. 

Przepełniony pojazd i nadmierna prędkość – przepis na tragedię

Jak wynika z ustaleń lokalnych władz, zbyt duża liczba osób na pokładzie oraz nadmierna prędkość sprawiły, że kierowca nie był w stanie zapanować nad pojazdem na wymagającej trasie. Shahid Rind, rzecznik władz prowincji Beludżystan, potwierdził, że to właśnie te czynniki były bezpośrednią przyczyną katastrofy.

Pakistan od lat zmaga się z problemem tragicznych wypadków drogowych, zwłaszcza w regionach górskich. Fatalny stan dróg, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepełnione pojazdy i brawurowa jazda to codzienność na tamtejszych trasach. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Pakistan wypadki drogowe

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