Ośmiu alpinistów zaginęło na Elbrusie. 14-latek wśród wspinaczy?

RMF24

Grupa ośmiu alpinistów przestała kontaktować się ze służbami podczas wyprawy na Elbrus – poinformowała Meduza, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Ratownicy prowadzą poszukiwania na południowym stoku najwyższego szczytu Kaukazu.

Rosyjskie służby przekazały, że grupa poruszała się po wcześniej zgłoszonej trasie. Nie podano narodowości uczestników wyprawy ani informacji o ich doświadczeniu górskim.

Ratownicy sprawdzają obecnie południowy stok Elbrusu. Nie wiadomo, kiedy dokładnie alpiniści ostatni raz nawiązali kontakt i jakie były warunki atmosferyczne w rejonie wspinaczki.

Sprzeczne informacje o liczbie zaginionych

Rosyjskie kanały w komunikatorze Telegram – Mash, Shot i Baza – informowały początkowo o dziewięciu zaginionych osobach, wśród których miał znajdować się 14-latek. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych nie potwierdziło jednak tych danych.

Według nieoficjalnych doniesień grupa rozpoczęła wspinaczkę około godz. 22 w sobotę. Ostatni kontakt miała nawiązać około godz. 4 nad ranem w niedzielę.

Elbrus, położony w rosyjskiej republice Kabardo-Bałkarii, ma 5642 metry wysokości i jest najwyższym szczytem Kaukazu oraz Europy.