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Ośmiu alpinistów zaginęło na Elbrusie. 14-latek wśród wspinaczy?

Autor: Publikacja: Wczoraj, 17 sierpnia (23:20)

Grupa ośmiu alpinistów przestała kontaktować się ze służbami podczas wyprawy na Elbrus – poinformowała Meduza, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Ratownicy prowadzą poszukiwania na południowym stoku najwyższego szczytu Kaukazu.

Ośmiu alpinistów zaginęło na Elbrusie. 14-latek wśród wspinaczy?
Szczyt Elbrusu /Shutterstock

Rosyjskie służby przekazały, że grupa poruszała się po wcześniej zgłoszonej trasie. Nie podano narodowości uczestników wyprawy ani informacji o ich doświadczeniu górskim.

Ratownicy sprawdzają obecnie południowy stok Elbrusu. Nie wiadomo, kiedy dokładnie alpiniści ostatni raz nawiązali kontakt i jakie były warunki atmosferyczne w rejonie wspinaczki.

Sprzeczne informacje o liczbie zaginionych

Rosyjskie kanały w komunikatorze Telegram – Mash, Shot i Baza – informowały początkowo o dziewięciu zaginionych osobach, wśród których miał znajdować się 14-latek. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych nie potwierdziło jednak tych danych.

Według nieoficjalnych doniesień grupa rozpoczęła wspinaczkę około godz. 22 w sobotę. Ostatni kontakt miała nawiązać około godz. 4 nad ranem w niedzielę.

Elbrus, położony w rosyjskiej republice Kabardo-Bałkarii, ma 5642 metry wysokości i jest najwyższym szczytem Kaukazu oraz Europy.


Źródło: RMF24
Tagi: Elbrus
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