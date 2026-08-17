Ośmiu alpinistów zaginęło na Elbrusie. 14-latek wśród wspinaczy?

Rosyjskie służby przekazały, że grupa poruszała się po wcześniej zgłoszonej trasie. Nie podano narodowości uczestników wyprawy ani informacji o ich doświadczeniu górskim.
Ratownicy sprawdzają obecnie południowy stok Elbrusu. Nie wiadomo, kiedy dokładnie alpiniści ostatni raz nawiązali kontakt i jakie były warunki atmosferyczne w rejonie wspinaczki.
Sprzeczne informacje o liczbie zaginionych
Rosyjskie kanały w komunikatorze Telegram – Mash, Shot i Baza – informowały początkowo o dziewięciu zaginionych osobach, wśród których miał znajdować się 14-latek. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych nie potwierdziło jednak tych danych.
Według nieoficjalnych doniesień grupa rozpoczęła wspinaczkę około godz. 22 w sobotę. Ostatni kontakt miała nawiązać około godz. 4 nad ranem w niedzielę.
Elbrus, położony w rosyjskiej republice Kabardo-Bałkarii, ma 5642 metry wysokości i jest najwyższym szczytem Kaukazu oraz Europy.