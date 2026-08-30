Osłabione i odwodnione. Ponad 30 legwanów w walizce Rosjanki

Kobieta planowała podróż z Quito na Islandię. W jej bagażu funkcjonariusze odkryli starannie ukryte jaszczurki.
Według informacji przekazanych przez prokuraturę, Rosjanka jest podejrzana o próbę nielegalnego przewozu zwierząt z gatunków chronionych.
Śledczy podkreślają, że zatrzymana kobieta nie odwiedziła wcześniej Galapagos, co rodzi pytania o to, w jaki sposób weszła w posiadanie endemicznych gadów.
Sprawą zajmują się obecnie zarówno ekwadorskie służby, jak i specjaliści z Parku Narodowego Galapagos.
Legwany były w złym stanie
Niestety, legwany znalezione w walizce były w złym stanie – osłabione i odwodnione. Zwierzęta natychmiast trafiły pod opiekę weterynarzy, którzy walczą o ich powrót do zdrowia.
W akcję ratunkową zaangażowani są także eksperci zajmujący się ochroną unikalnej fauny Galapagos.
Zgodnie z ekwadorskim kodeksem karnym, za przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie – w tym nielegalne przewożenie, posiadanie czy sprzedaż zwierząt objętych ochroną – grozi kara od roku do trzech lat pozbawienia wolności.