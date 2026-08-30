Osłabione i odwodnione. Ponad 30 legwanów w walizce Rosjanki

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Ekwadorska policja zatrzymała na lotnisku w Quito obywatelkę Rosji, która próbowała wywieźć z kraju aż 32 legwany morskie. Te niezwykle rzadkie gady, występujące wyłącznie na słynnych Wyspach Galapagos, są objęte ścisłą ochroną.

Ponad 30 legwanów w walizce Rosjanki (zdj. Shutterstock/Rokas Tenys/X)

Ponad 30 legwanów w walizce Rosjanki (zdj. Shutterstock/Rokas Tenys/X)

Kobieta planowała podróż z Quito na Islandię. W jej bagażu funkcjonariusze odkryli starannie ukryte jaszczurki.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, Rosjanka jest podejrzana o próbę nielegalnego przewozu zwierząt z gatunków chronionych.

Śledczy podkreślają, że zatrzymana kobieta nie odwiedziła wcześniej Galapagos, co rodzi pytania o to, w jaki sposób weszła w posiadanie endemicznych gadów.

Sprawą zajmują się obecnie zarówno ekwadorskie służby, jak i specjaliści z Parku Narodowego Galapagos.

Legwany były w złym stanie

Niestety, legwany znalezione w walizce były w złym stanie – osłabione i odwodnione. Zwierzęta natychmiast trafiły pod opiekę weterynarzy, którzy walczą o ich powrót do zdrowia.

W akcję ratunkową zaangażowani są także eksperci zajmujący się ochroną unikalnej fauny Galapagos.

Zgodnie z ekwadorskim kodeksem karnym, za przestępstwa przeciwko dzikiej przyrodzie – w tym nielegalne przewożenie, posiadanie czy sprzedaż zwierząt objętych ochroną – grozi kara od roku do trzech lat pozbawienia wolności.