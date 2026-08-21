Operacja „M&Ms”. Chcieli odciąć Moskwę od świata

RMF24

Władze Ukrainy przygotowywały operację z użyciem nawet tysiąca dronów wyposażonych w systemy autonomicznego naprowadzania, której celem miało być długotrwałe sparaliżowanie ruchu cywilnego na moskiewskich lotniskach – podał „The Atlantic”. Akcja o kryptonimie „M&Ms” nie została jednak zrealizowana.

Paraliż lotnisk, presja na rosyjskie elity

Według dwóch anonimowych źródeł, na które powołuje się „The Atlantic”, ukraińscy urzędnicy przedstawili stosowny plan prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu na początku roku. Zakładał on wysłanie fal dronów w rejon moskiewskich lotnisk, aby zmusić międzynarodowych przewoźników do zawieszenia połączeń z rosyjską stolicą.

Według autorów koncepcji ograniczenie dostępu do połączeń lotniczych, przede wszystkim z takimi hubami jak Stambuł i Dubaj, mogłoby zwiększyć presję na rosyjskie elity polityczne i biznesowe. Ich zdaniem miałoby to skłonić Władimira Putina do rozmów o zawieszeniu broni.

Operacja otrzymała kryptonim „M&Ms” – od dużej liczby małych, podobnych do siebie i stosunkowo tanich bezzałogowców. Źródła „The Atlantic” twierdzą, że do przełamania rosyjskiej obrony powietrznej potrzeba byłoby nawet tysiąca dronów w ciągu jednej nocy.

Niesamowite, co zrobili Ukraińcy. Czy ten atak zmieni oblicze wojny? Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła w niedzielę spektakularną operację specjalną, atakując daleko za linią frontu cztery rosyjskie lotniska wojskowe. Z doniesień ukraińskich mediów wynika, że uszkodzonych bądź zniszczonych zostało ponad 40…

Obawy prezydenta Ukrainy

„The Atlantic” pisze, że prezydent Ukrainy od początku miał poważne zastrzeżenia do operacji. Obawiał się, że taki atak mógłby zostać uznany za „piractwo”, zwłaszcza jeśli drony uderzyły w samolot pasażerski, w wyniku czego zginęliby lub zostali ranni pasażerowie, członkowie załogi lub personel lotniska. Zezwolił jednak na dalsze przygotowania do operacji.

Według jednego ze źródeł, organizatorzy planu zasugerowali ukraińskiemu przywódcy, by ostrzegł cywilne linie lotnicze, aby unikały moskiewskich lotnisk i ewakuowały swoje samoloty przed przybyciem roju ukraińskich dronów.

Plan zakładał wykorzystanie dronów korzystających z technologii określanej jako „map matching”. Bezzałogowce porównywałyby obraz z kamer z zapisanymi wcześniej mapami i zdjęciami celu, a następnie samodzielnie podejmowały decyzję o locie do wskazanego miejsca. System nie wymagałby bieżącego sterowania przez operatora.

Magazyn zwraca jednak uwagę, że wykorzystanie autonomicznych systemów uzbrojenia budzi poważne pytania prawne i etyczne. Szczególnie istotne jest zagrożenie błędnym rozpoznaniem celu oraz brak człowieka podejmującego ostateczną decyzję o ataku.

Kijów zaprzecza doniesieniom

Rzecznik ukraińskiego przywódcy odmówił komentarza dla „The Atlantic”. Inny przedstawiciel kancelarii prezydenta, cytowany anonimowo, zdecydowanie zdementował informacje o przygotowaniach do ataku autonomicznymi dronami na moskiewskie lotniska, nazywając je „kompletną bzdurą”.

Przyznał jednak, że ukraińskie uderzenia dronowe w Rosji wielokrotnie prowadziły do czasowego zamykania lotnisk. Stwierdził jednocześnie, że Kijów nie dysponuje uzbrojeniem dalekiego zasięgu, które pozwalałoby precyzyjnie zaatakować lotniska bez nadmiernego ryzyka dla ludności cywilnej.

Rosyjskie lotniska były już wielokrotnie czasowo zamykane z powodu zagrożenia dronowego. Jak przypomina „The Atlantic”, w okresie od końca czerwca do końca lipca ubiegłego roku rosyjskie porty lotnicze miały wstrzymać działalność 114 razy. Najczęściej dotyczyło to Moskwy.

Projekt miał zostać zatrzymany w lipcu

Według źródeł „The Atlantic”, prace nad operacją zostały wstrzymane w lipcu, po odwołaniu ówczesnego ministra obrony Mychajło Fedorowa, wskazywanego jako główny autor projektu. Magazyn twierdzi, że w przygotowania miały być zaangażowane zespoły programistów rozwijające system naprowadzania, a także europejscy partnerzy finansujący produkcję dronów.