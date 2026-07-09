Ogromny pożar w „chińskiej stolicy obuwia”. Dziesiątki ofiar

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Jak podała państwowa agencja prasowa Xinhua, w pożarze fabryki obuwia w mieście Jinjiang na południowym wschodzie Chin zginęło co najmniej 28 osób. Dramatyczne nagrania pokazują ogromne płomienie i czarny dym unoszący się z budynku, a także ludzi uwięzionych na dachu. Miasto nazywane jest „chińską stolicą obuwia”.

Pożar wybuchł z nieustalonych dotąd przyczyn w południe czasu lokalnego (ok. godz. 6 rano w Polsce) na parterze zakładów Huiteng w mieście Jinjiang. Łatwopalne kleje i inne materiały do produkcji butów sprawiły, że ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił.

Na miejsce zdarzenia wysłano ponad 180 strażaków i 35 wozów strażackich.

Strażacy poinformowali, że na klatkach schodowych budynku fabryki znajdowały się duże ilości śmieci, co poważnie utrudniało akcję gaśniczą i ratunkową - donosi China Central Television.

Prezydent Chin Xi Jinping poinformował wcześniej, że pożar spowodował „liczne ofiary”. Jak zauważa BBC, taki komunikat oznacza, że należy się liczyć z dużą liczbą ofiar śmiertelnych.

Według agencji Xinhua na terenie fabryki znajdowało się wówczas 239 osób. Służbom ratunkowym udało się wyprowadzić z budynków 213 osób, z których dwie zmarły po przewiezieniu do szpitala. Ciała 26 ofiar znaleziono w pogorzelisku.

Na opublikowanych nagraniach widać pracowników uciekających na dach budynku, gdzie dosięgły ich kłęby toksycznego dymu i języki ognia. Strażacy przy użyciu specjalistycznych drabin próbowali ratować zagrożonych ludzi, polewając ich wodą.

Stolica obuwia

Miasto Jinjiang w prowincji Fujian jest często nazywane „chińską stolicą obuwia”. Działa tam ponad 7 tys. producentów obuwia. Według oficjalnych danych, przemysł obuwniczy i odzieżowy w Jinjiang generował roczną wartość produkcji przekraczającą 250 miliardów juanów (36,74 miliarda dolarów – dane za 2024 rok), a roczna produkcja obuwia sportowego przekroczyła 1,2 miliarda par – co stanowi 20 proc. światowej produkcji.

Kolejny taki pożar w Chinach

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, pożar w fabryce obuwia w Jinjiangu to kolejny w ostatnich latach niszczycielski pożar w chińskich zakładach przemysłowych. Eksperci zwracają uwagę, że w tamtejszych zakładach – zwłaszcza powiązanych z przemysłem tekstylnym i obuwniczym – powszechnym problemem pozostaje niedopełnianie procedur bezpieczeństwa, brak drożnych dróg ewakuacyjnych oraz składowanie wysoce łatwopalnych tworzyw sztucznych i chemikaliów w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy.