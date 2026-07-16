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Od 20 do 30 minut. Tyle średnio przeżywa Rosjanin na froncie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (17:24)

Rosyjscy żołnierze trafiający na front w Ukrainie mają przed sobą zaledwie 20–30 minut życia – takie dane przekazał dyrektor CIA John Ratcliffe. Według amerykańskiego wywiadu to efekt masowego użycia przez Ukrainę nowoczesnych dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Od 20 do 30 minut. Tyle średnio przeżywa Rosjanin na froncie
Ile czasu żyją rosyjscy rekruci na froncie? (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock
  • Dyrektor CIA John Ratcliffe poinformował, że rosyjscy żołnierze na froncie w Ukrainie mają średnio tylko 20–30 minut życia.
  • Jest to skutkiem masowego użycia przez Ukrainę nowoczesnych dronów z sztuczną inteligencją.
  • Co potrafią drony wykorzystywane przez Ukrainę?
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Rosyjscy rekruci, którzy pojawiają się na froncie w Ukrainie, mogą nie przeżyć nawet pół godziny. Takie informacje przekazał dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, John Ratcliffe, podczas Defense and Innovation Summit w Pensylwanii. 

Jego zdaniem tak krótka średnia życia rosyjskich żołnierzy to efekt szerokiego wykorzystania przez Ukrainę bezzałogowych statków powietrznych, które są wyposażone w zaawansowane systemy sztucznej inteligencji.

Nasze dane wywiadowcze potwierdzają doniesienia, które pojawiały się już w otwartych źródłach. Średnia długość życia rosyjskiego rekruta na froncie w Ukrainie wynosi obecnie od 20 do 30 minut – powiedział Ratcliffe, cytowany przez agencję Bloomberg. 

Jak podkreślił, decydującą rolę odgrywają tu drony, które stały się „wyspecjalizowanymi, niskokosztowymi maszynami do zabijania”.

Nowoczesne drony, wyposażone w systemy AI, umożliwiają szybkie wykrywanie i eliminowanie celów, co znacząco zwiększa straty po stronie rosyjskiej armii. 

Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie

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