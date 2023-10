W parku narodowym Banff w prowincji Alberta niedźwiedź grizzly zabił małżeństwo turystów i ich psa. Informację na ten temat podają kanadyjskie media.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Turyści to małżeństwo, które często wyprawiało się na długie wędrówki. Agencja The Canadian Press cytowała biuro prasowe Parks Canada, zarządu parków narodowych, które informowało, że sygnał z urządzenia GPS o ataku niedźwiedzia pojawił się wieczorem w piątek.

Warunki pogodowe nie pozwoliły jednak na użycie helikoptera i ratownicy dotarli do miejsce zdarzenia w nocy z piątku na sobotę. Nad ranem w sobotę policja przewiozła ciała ofiar do miejscowości Sundre.

To tragiczne wydarzenie i Parks Canada wyraża swoje kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar - napisano w cytowanym w mediach komunikacie.

Zespół ratowników natrafił na miejscu zdarzenia na agresywnego niedźwiedzia i ze względu na możliwe zagrożenie dla innych został on zastrzelony.

Śmiertelny atak niedźwiedzia to rzadkie zdarzenie. 14 proc. takich zdarzeń kończy się śmiercią człowieka.

Jak wyjaśniali eksperci w mediach, niedźwiedź widząc człowieka, na ogół odchodzi w inną stronę. Do wypadków dochodzi jeśli zwierzę zostaje zaskoczone. Również wieczorami niedźwiedzie są dość aktywne, więc mogą uznać człowieka za niebezpieczeństwo.

Media przypomniały, że o tej porze roku niedźwiedzie intensywnie szukają pożywienia, ponieważ przygotowują się do snu zimowego. Część zasypia w gawrach w drugiej połowie października, ale duże osobniki zasypiają dopiero w grudniu. W tym roku wiosenne przymrozki spowodowały, że mniej było jagód, którymi niedźwiedzie lubią się żywić i dlatego zwierzęta polują np. na jelenie.

Zalecenia dla turystów w Kanadzie dotyczą m.in. zabierania specjalnego spreju na niedźwiedzie, pozostawania w grupie, a także niepozostawiania jedzenia w łatwo dostępnym miejscu. Miasto Banff w Albercie zwróciło się nawet do właścicieli domów z ogrodami, by zastąpili drzewa owocowe innymi drzewami - podawał publiczny nadawca CBC.

Dobrze znany lokalnie grizzly, którego mieszkańcy nazywają The Boss, musiał być wielokrotnie przeganiany gdy znajdował się w pobliżu domów, ponieważ objadał właśnie drzewa owocowe. The Boss ewidencjonowany jako Bear 122, waży ok. 320 kg, przeżył nawet zderzenie z pociągiem i znany jest z tego, że zjadł czarnego niedźwiedzia.