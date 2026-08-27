Nie żyje „rzeźnik Bałkanów”, skazany za ludobójstwo Ratko Mladić

RMF24

W wieku 84 lat zmarł Ratko Mladić – skazany za ludobójstwo były dowódca bośniackich Serbów - podaje Reuters. To właśnie on dowodził oddziałami odpowiedzialnymi między innymi za rzeź w Srebrenicy, gdzie wymordowano 8 tys. muzułmanów i oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło 11 tys. cywilów.

Mladić zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze.

Został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się. Został skazany w 2017 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) w Hadze. W 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym.

Dostał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 1992-1995.

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