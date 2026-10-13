Negocjacje ws. przyjęcia Ukrainy do UE. Jest ważny ruch Wspólnoty

RMF24

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Unia Europejska otworzyła we wtorek kolejne dwa klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności.

Do otwarcia pozostają dwa inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem.

Otwarte we wtorek klastry dotyczą wdrożenia przez Kijów unijnych zasad dotyczących m.in. zatrudnienia, prawa spółek, własności intelektualnej czy regulacji i nadzoru nad bankami. Negocjacje w ramach klastra dotyczącego rynku wewnętrznego mają przygotować Ukrainę na dołączenie do unijnego wspólnego rynku.

Przybliża to Ukrainę do rozpoczęcia negocjacji we wszystkich obszarach tematycznych. Wcześniej otwarto dwa z sześciu klastrów: dotyczący kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Pozostały: klimat i rolnictwo.

We wtorek zostaną również otwarte dwa klastry z Mołdawią.