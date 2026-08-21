Natalie Harp na celowniku. Ulubienica Trumpa „bez certyfikatu”

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Natalie Harp, specjalna asystentka Donalda Trumpa, znalazła się w centrum uwagi mediów. Jak podaje brytyjski „Guardian”, Harp przez niemal rok pracowała w Białym Domu bez wymaganego certyfikatu bezpieczeństwa. To właśnie ona decydowała o dostępie do prezydenta USA. Sprawa budzi kontrowersje dotyczące procedur bezpieczeństwa w administracji Trumpa.

Natalie Harp „główną odźwierną”

Harp, była prezenterka prawicowej stacji One America News Network, stała się „główną odźwierną” pilnującą dostępu do prezydenta, a odkąd okazało się, że Trump, wracając z Turcji, skorzystał z samolotu innego niż Air Force One, by zmylić ewentualnych zamachowców, wziął ją ze sobą na pokład, zamiast ważniejszych urzędników administracji, jego specjalna asystentka znalazła się w centrum uwagi mediów - przypomina dziennik.

Harp zainteresowali się też satyrycy, a w programie Jimmy Kimmel Live aktorka, pisarka i producentka telewizyjna Rosie O’Donnell zwróciła się w środę wieczorem do Trumpa i powiedziała: „Powinieneś zdać sobie sprawę, że pora już zdjąć perukę i pozwolić, by Natalie ułożyła cię do snu. Dobranoc” - relacjonuje „Guardian”.

Donald Trump uciszał dziennikarkę CNN po tym pytaniu. „Cicho bądź” Prezydent USA Donald Trump uciszał w poniedziałek dziennikarkę CNN Kristen Holmes i zarzucił jej, że rozpowszechnia fałszywe informacje. Później profil związany z Białym Domem napisał w serwisie X, że dzieci będą się jej wstydzić. Stacja stanęła w…

Trump i Harp w latającym pałacu

Nie milknie też wrzawa wokół słów senatora Demokratów Jona Ossoffa, który w niedzielę zarzucił Trumpowi, że niewiele robi poza grą w golfa i handlowaniem akcjami, a zależy mu głównie na podróżowaniu z Harp „latającym pałacem podarowanym mu przez emira Kataru”, który stał się nowym Air Force One.

Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, Steven Cheung napisał o Ossoffie na platformie X, że jest „największym rogatym przegrywem w polityce”, a rzecznik Białego Domu Davis Ingle nazwał go w tym samym serwisie „zniewieściałym, budzącym zażenowanie” i dodał: „Gó... wszystkich obchodzi to, co ten przegryw wagi lekkiej ma do powiedzenia”.

Sam Ossoff powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że zdumiewające jest obserwowanie trwającej od blisko tygodnia histerii urzędników Białego Domu po jego wypowiedzi o Harp.

„Pełne uwielbienia” listy

„Wall Street Journal” napisał na początku tygodnia, że jest ona jedną z najważniejszych osób w otoczeniu prezydenta w Białym Domu, choć niewiele osób spoza Waszyngtonu o niej wie. Harp jest stale u boku Trumpa, pisze w jego imieniu posty na platformach społecznościowych i zdobywa dla niego informacje. Według „New York Timesa” Harp często jest ostatnią osobą, która sprawdza prowokacyjne wpisy Trumpa w mediach społecznościowych. Niepokoi to innych doradców.

W wydanej niedawno książce „Regime Change” Maggie Haberman i Jonathan Swan napisali, że Harp zostawiała Trumpowi „pełne uwielbienia” i „intymne” listy, które — jak powiedział Swan CNN w zeszłym miesiącu — „wzbudziły czujność Secret Service podczas kampanii”.