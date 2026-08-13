Afgańskie kobiety uwięzione w domach. Dramatyczne dane ONZ

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W tym roku w Afganistanie zniesiono równość kobiet i mężczyzn względem prawa

W tym roku w Afganistanie zniesiono równość kobiet i mężczyzn względem prawa / AFP/East News

Po pięciu latach rządów talibów Afganistan stał się jedynym krajem na świecie, gdzie dziewczęta nie mogą uczęszczać do szkół średnich, a kobietom odebrano prawo do studiowania. Najnowszy raport agencji ONZ Kobiety ujawnia dramatyczne skutki tych restrykcji – połowa kobiet w Afganistanie wychodzi z domu zaledwie raz lub dwa razy w miesiącu.

Ponad połowa kobiet opuszcza dom najwyżej dwa razy w miesiącu

Według danych zebranych przez ONZ sytuacja kobiet w Afganistanie pogarsza się z każdym rokiem. Od czasu przejęcia władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku, w kraju wydano ponad 100 dekretów wymierzonych bezpośrednio w kobiety i dziewczynki. Skutkiem tych działań jest systematyczne pozbawianie praw połowy społeczeństwa i odizolowanie Afganistanu od reszty świata.

Z przeprowadzonego przez ONZ sondażu wynika, że ponad połowa kobiet opuszcza dom najwyżej dwa razy w miesiącu, a aż 73 procent z nich nie czuje się bezpiecznie bez towarzystwa mężczyzny. Sytuacja ta odbija się nie tylko na ich codziennym życiu, ale także na zdrowiu psychicznym – aż 70 procent kobiet określa je jako złe lub bardzo złe. Izolacja, brak perspektyw i ograniczony dostęp do wsparcia sprawiają, że afgańskie kobiety czują się coraz bardziej osamotnione.

Rzecznik afgańskiego ministerstwa propagowania cnót i zapobiegania przestępczości, Saif-ul-Islam Chyber, zapewnia jednak, że kobiety w Afganistanie mogą korzystać ze wszystkich swoich praw, a kraj jest bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Przedstawiciele talibskiego rządu twierdzą również, że sytuacja kobiet zmienia się „w pozytywnym kierunku”.

Tylko 7 procent kobiet pracuje zawodowo

Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. W tym roku oficjalnie zniesiono równość kobiet i mężczyzn wobec prawa, a mężczyźni zyskali jeszcze silniejszą pozycję w rodzinie. Kobietom utrudniono także możliwość rozwodu. Zaledwie 7 procent kobiet w Afganistanie pracuje zawodowo, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi aż 84 procent.

Raport ONZ powstał na podstawie rozmów z ponad 5 tysiącami Afgańczyków, prowadzonych zarówno osobiście, jak i telefonicznie w 2025 i 2026 roku.

Sytuacja kobiet w Afganistanie niepokoi organizacje międzynarodowe. Human Rights Watch poinformowała niedawno o zatrzymaniu sześciu działaczy Fundacji Badań Praw Kobiet i Dzieci, którzy zostali wezwani do biura po odbiór skonfiskowanego sprzętu. Do dziś nie wiadomo, gdzie przebywają i jakie postawiono im zarzuty. HRW apeluje o natychmiastowe umożliwienie kontaktu z rodzinami i prawnikami oraz o ich uwolnienie, jeśli nie przedstawiono im oficjalnych zarzutów.

ONZ informuje także o zatrzymaniu dwóch członków swojej misji w Heracie. Rzecznik talibskiego rządu Zabihullah Mudżahid przyznał, że wciąż nie ma pełnych informacji na temat tych wydarzeń.