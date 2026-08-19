Kraj UE zakazuje noszenia burki i nikabu. Prezydent podpisał ustawę

RMF24

Portugalia wprowadza ustawę, która zakazuje używania w miejscach publicznych burki i nikabu. Zmiany w obowiązującym prawie zatwierdził prezydent kraju Antonio Jose Seguro. „Nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową” - podkreślił w uzasadnieniu podjętej decyzji.

Były lider Partii Socjalistycznej (PS) podkreślił, że „twarz powinna być uważana za centralny element ludzkiej tożsamości i komunikacji, a także jako minimalny element wzajemnego uznania pomiędzy współobywatelami”.

„Nakaz nakrycia twarzy dyskryminuje kobiety”

Z kolei biuro prasowe szefa państwa podkreśla w opublikowanym oświadczeniu, że „dla prezydenta Republiki odsłonięta twarz stanowi strukturalny wymiar zaufania społecznego, charakterystyczny dla społeczeństwa portugalskiego”. Zaznaczono także, że prezydent Seguro uznał, że nakaz noszenia nakrycia twarzy dyskryminuje kobiety, prowadząc do „asymetrii (…) niezgodnej z wartościami kształtującymi europejskie demokracje”.

Socjaliści: Nowe przepisy będą sprzyjać islamofobii

W środowych komentarzach lokalne media odnotowują, że prezydent, podpisując ustawę powstałą z inicjatywy prawicowo-populistycznej partii Chega wystąpił przeciwko swojemu ugrupowaniu. Dodają, że podczas debaty w parlamencie socjaliści ostrzegali, że nowe przepisy będą sprzyjać islamofobii.

Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości od 150 do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu „na skutek zaniedbania”, a także od 150 do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.