Korea Południowa prosi o pomoc Koreę Północną. Szeroko zakrojone poszukiwania

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Ministerstwo Zjednoczenia Korei Południowej zwróciło się do Korei Północnej z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionego marynarza. Kadet zaginął w pobliżu granicy między oboma krajami w rejonie wschodniego wybrzeża.

Jak podaje agencja Reutera, wniosek o pomoc został wysłany za pomocą SMS-ów do dziennikarzy, ponieważ między Koreą Południową a Koreą Północną nie ma żadnego aktywnego kanału komunikacyjnego.

„12 lipca marynarz marynarki wojennej zaginął podczas pełnienia służby w straży przybrzeżnej na Morzu Wschodnim. Istnieje możliwość, że zostanie zniesiony na północ, za linię graniczną” – napisano w wiadomości.

„Podczas gdy południowokoreańska marynarka wojenna aktywnie poszukuje zaginionego żołnierza, wzywamy Koreę Północną do współpracy w duchu humanitarnym w poszukiwaniu i powrocie tej osoby” – czytamy w dalszej części apelu przygotowanego przez Ministerstwo Zjednoczenia, odpowiedzialnego m.in. relacje z Koreą Północną.

Minister obrony Korei Południowej Ahn Gyu-back nakazał odpowiednim jednostkom zmobilizowanie wszystkich zasobów do przeprowadzenia poszukiwań, których celem jest jak najszybsze i bezpieczne sprowadzenie marynarza.

Reuters zwraca uwagę, że administracja prezydenta Korei Południowej Lee Jae-myunga stara się złagodzić napięcia z Pjongjangiem. Od objęcia urzędu w czerwcu 2025 r. Lee stawia na dialog i działania mające na celu budowę zaufania.