Kolejna wielka transza z unijnej pożyczki dla Ukrainy. Miliardy euro płyną do Kijowa

RMF24

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne 2,86 mld euro na zakup dronów, rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej, radarów, urządzeń do zakłócania łączności przeciwnika oraz amunicji. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro.

„Europejskie wsparcie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że wypłata 2,86 mld euro pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby ukraińskiej armii, w tym zapewnić jej drony i rakiety, niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami.

Rosja nie osiąga postępów na froncie, więc nasila ataki z powietrza, brutalnie uderzając w ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Europejskie wsparcie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, aby pomóc Ukrainie chronić jej przestrzeń powietrzną i ratować życie – stwierdziła szefowa KE.

Kolejne wypłaty spodziewane w najbliższych tygodniach

To kolejna transza z części obronnej pożyczki. Tydzień wcześniej, 7 października, KE wypłaciła Ukrainie 1,24 mld euro na zakup produkowanych w tym kraju dronów, pocisków i uzbrojenia do zwalczania bezzałogowców. Łącznie w ciągu tygodnia UE przekazała Kijowowi na cele obronne 4,1 mld euro.

Z pożyczki o wartości 90 mld euro, przeznaczonej na lata 2026-27, 60 mld euro ma wesprzeć zdolności obronne i przemysł zbrojeniowy Ukrainy, a 30 mld euro – jej budżet. W samym 2026 r. na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego zaplanowano 28,3 mld euro. KE zapowiedziała kolejne wypłaty w najbliższych tygodniach.

Wypłaty zależą od spełnienia warunków uzgodnionych z UE

Komisja poinformowała, że do końca 2026 r. Ukraina ma jeszcze do dyspozycji 29,64 mld euro unijnego wsparcia. Z tej kwoty 12,54 mld euro przeznaczono na cele obronne, a 12,7 mld euro – na wsparcie budżetu w ramach pożyczki. Kolejne 4,4 mld euro pozostaje do wypłaty z Instrumentu na rzecz Ukrainy (Ukraine Facility).

Łącznie na wsparcie ukraińskiego budżetu do końca roku dostępnych jest ponad 17 mld euro. Wypłata środków zależy od spełnienia przez Kijów warunków uzgodnionych z UE, w tym realizacji reform.

Według KE od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w 2022 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie łącznie 231,5 mld euro pomocy, w tym 3,8 mld euro z dochodów pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów.