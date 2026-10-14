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Kolejna wielka transza z unijnej pożyczki dla Ukrainy. Miliardy euro płyną do Kijowa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (12:42)

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne 2,86 mld euro na zakup dronów, rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej, radarów, urządzeń do zakłócania łączności przeciwnika oraz amunicji. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro.

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Kolejna wielka transza z unijnej pożyczki dla Ukrainy. Miliardy euro płyną do Kijowa
Ursula von der Leyen (L), Wołodymyr Zełenski (P)/fot. Pierre Teyssot/SIPA/SIPA /East News
  • KE wypłaciła Ukrainie kolejne 2,86 mld euro z unijnej pożyczki dla Kijowa.
  • Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dronów, rakiet oraz amunicji.
  • Na co jeszcze Kijów może wydać unijne środki?
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„Europejskie wsparcie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że wypłata 2,86 mld euro pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby ukraińskiej armii, w tym zapewnić jej drony i rakiety, niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami.

Rosja nie osiąga postępów na froncie, więc nasila ataki z powietrza, brutalnie uderzając w ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Europejskie wsparcie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, aby pomóc Ukrainie chronić jej przestrzeń powietrzną i ratować życie – stwierdziła szefowa KE.

Kolejne wypłaty spodziewane w najbliższych tygodniach

To kolejna transza z części obronnej pożyczki. Tydzień wcześniej, 7 października, KE wypłaciła Ukrainie 1,24 mld euro na zakup produkowanych w tym kraju dronów, pocisków i uzbrojenia do zwalczania bezzałogowców. Łącznie w ciągu tygodnia UE przekazała Kijowowi na cele obronne 4,1 mld euro.

Z pożyczki o wartości 90 mld euro, przeznaczonej na lata 2026-27, 60 mld euro ma wesprzeć zdolności obronne i przemysł zbrojeniowy Ukrainy, a 30 mld euro – jej budżet. W samym 2026 r. na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego zaplanowano 28,3 mld euro. KE zapowiedziała kolejne wypłaty w najbliższych tygodniach.

Wypłaty zależą od spełnienia warunków uzgodnionych z UE

Komisja poinformowała, że do końca 2026 r. Ukraina ma jeszcze do dyspozycji 29,64 mld euro unijnego wsparcia. Z tej kwoty 12,54 mld euro przeznaczono na cele obronne, a 12,7 mld euro – na wsparcie budżetu w ramach pożyczki. Kolejne 4,4 mld euro pozostaje do wypłaty z Instrumentu na rzecz Ukrainy (Ukraine Facility).

Łącznie na wsparcie ukraińskiego budżetu do końca roku dostępnych jest ponad 17 mld euro. Wypłata środków zależy od spełnienia przez Kijów warunków uzgodnionych z UE, w tym realizacji reform.

Według KE od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w 2022 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie łącznie 231,5 mld euro pomocy, w tym 3,8 mld euro z dochodów pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie Unia Europejska

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