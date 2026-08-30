Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej

Według oficjalnego komunikatu, podczas sobotniego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej rządzącej Partii Pracy Korei, omówiono plany szeroko zakrojonej restrukturyzacji sił zbrojnych. Celem zmian jest poprawa efektywności i rozwój przyszłych działań obronnych kraju. Nowi dowódcy mają być – jak podkreślono – „mocno uzbrojeni w partyjną ideologię”.
Kim jest nowy minister obrony?
Nowym ministrem obrony został Kim Song Gi, dotychczasowy dyrektor Głównego Biura Politycznego armii. Zastąpił on No Kwang Czola, który objął stanowisko pierwszego wicedyrektora w Departamencie Przemysłu Zbrojeniowego. To właśnie ten sektor odpowiada za produkcję amunicji i rozwój technologii wojskowych w Korei Północnej.
W ramach roszad do ścisłego kierownictwa powrócił także Pak Dzong Czon. Ponownie objął funkcję wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, a także został wybrany do Biura Politycznego i Komitetu Centralnego partii.
Afera korupcyjna przyczyną zmian?
Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap, obecne zmiany wpisują się w strategię Pjongjangu, która zakłada modernizację sił zbrojnych i wzmacnianie dyscypliny wojskowej. Z kolei japońska agencja Kyodo przytacza spekulacje południowokoreańskich mediów, według których odwołanie poprzedniego ministra obrony może mieć związek z ujawnioną w lipcu aferą korupcyjną. Jednak powierzenie No Kwang Czolowi kluczowej roli w przemyśle zbrojeniowym sugeruje, że nie został całkowicie odsunięty od władzy.
W osobnym komunikacie KCNA poinformowała o uhonorowaniu przez Kim Dzong Una naukowców pracujących nad nowoczesnymi systemami bojowymi. Przywódca Korei Północnej nazwał ich „największymi patriotami i bohaterami”, a ich osiągnięcia określił mianem „wielkiej rewolucji”, która ma otworzyć nowy rozdział w rozwoju krajowego uzbrojenia. Szczegóły dotyczące nowych technologii nie zostały jednak ujawnione.