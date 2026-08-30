RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 sierpnia (10:41)

Pjongjang wprowadza poważne zmiany w swoim wojskowym kierownictwie. Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, Kim Dzong Un mianował nowego ministra obrony. Decyzja ta ma przyspieszyć modernizację armii, wzmocnić dyscyplinę po niedawnej aferze korupcyjnej oraz umożliwić reorganizację całego sektora obronnego.

Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej
Kim Dzong Un (fot. KCNA) /PAP/EPA

Według oficjalnego komunikatu, podczas sobotniego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej rządzącej Partii Pracy Korei, omówiono plany szeroko zakrojonej restrukturyzacji sił zbrojnych. Celem zmian jest poprawa efektywności i rozwój przyszłych działań obronnych kraju. Nowi dowódcy mają być – jak podkreślono – „mocno uzbrojeni w partyjną ideologię”.

Kim jest nowy minister obrony?

Nowym ministrem obrony został Kim Song Gi, dotychczasowy dyrektor Głównego Biura Politycznego armii. Zastąpił on No Kwang Czola, który objął stanowisko pierwszego wicedyrektora w Departamencie Przemysłu Zbrojeniowego. To właśnie ten sektor odpowiada za produkcję amunicji i rozwój technologii wojskowych w Korei Północnej.

W ramach roszad do ścisłego kierownictwa powrócił także Pak Dzong Czon. Ponownie objął funkcję wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, a także został wybrany do Biura Politycznego i Komitetu Centralnego partii.

Afera korupcyjna przyczyną zmian?

Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap, obecne zmiany wpisują się w strategię Pjongjangu, która zakłada modernizację sił zbrojnych i wzmacnianie dyscypliny wojskowej. Z kolei japońska agencja Kyodo przytacza spekulacje południowokoreańskich mediów, według których odwołanie poprzedniego ministra obrony może mieć związek z ujawnioną w lipcu aferą korupcyjną. Jednak powierzenie No Kwang Czolowi kluczowej roli w przemyśle zbrojeniowym sugeruje, że nie został całkowicie odsunięty od władzy.

W osobnym komunikacie KCNA poinformowała o uhonorowaniu przez Kim Dzong Una naukowców pracujących nad nowoczesnymi systemami bojowymi. Przywódca Korei Północnej nazwał ich „największymi patriotami i bohaterami”, a ich osiągnięcia określił mianem „wielkiej rewolucji”, która ma otworzyć nowy rozdział w rozwoju krajowego uzbrojenia. Szczegóły dotyczące nowych technologii nie zostały jednak ujawnione.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kim Dzong Un
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: