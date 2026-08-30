Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej

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Pjongjang wprowadza poważne zmiany w swoim wojskowym kierownictwie. Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, Kim Dzong Un mianował nowego ministra obrony. Decyzja ta ma przyspieszyć modernizację armii, wzmocnić dyscyplinę po niedawnej aferze korupcyjnej oraz umożliwić reorganizację całego sektora obronnego.

Według oficjalnego komunikatu, podczas sobotniego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej rządzącej Partii Pracy Korei, omówiono plany szeroko zakrojonej restrukturyzacji sił zbrojnych. Celem zmian jest poprawa efektywności i rozwój przyszłych działań obronnych kraju. Nowi dowódcy mają być – jak podkreślono – „mocno uzbrojeni w partyjną ideologię”.

Kim jest nowy minister obrony?

Nowym ministrem obrony został Kim Song Gi, dotychczasowy dyrektor Głównego Biura Politycznego armii. Zastąpił on No Kwang Czola, który objął stanowisko pierwszego wicedyrektora w Departamencie Przemysłu Zbrojeniowego. To właśnie ten sektor odpowiada za produkcję amunicji i rozwój technologii wojskowych w Korei Północnej.

W ramach roszad do ścisłego kierownictwa powrócił także Pak Dzong Czon. Ponownie objął funkcję wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, a także został wybrany do Biura Politycznego i Komitetu Centralnego partii.

Historyczny gest w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał światu swoją następczynię Kim Dzong Un pojawił się publicznie wraz ze swoją córką Dzu Ae podczas obchodów 73. rocznicy zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. To pierwsza taka sytuacja, gdy młoda następczyni towarzyszy ojcu podczas tak ważnych uroczystości, co wywołuje…

Afera korupcyjna przyczyną zmian?

Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap, obecne zmiany wpisują się w strategię Pjongjangu, która zakłada modernizację sił zbrojnych i wzmacnianie dyscypliny wojskowej. Z kolei japońska agencja Kyodo przytacza spekulacje południowokoreańskich mediów, według których odwołanie poprzedniego ministra obrony może mieć związek z ujawnioną w lipcu aferą korupcyjną. Jednak powierzenie No Kwang Czolowi kluczowej roli w przemyśle zbrojeniowym sugeruje, że nie został całkowicie odsunięty od władzy.

W osobnym komunikacie KCNA poinformowała o uhonorowaniu przez Kim Dzong Una naukowców pracujących nad nowoczesnymi systemami bojowymi. Przywódca Korei Północnej nazwał ich „największymi patriotami i bohaterami”, a ich osiągnięcia określił mianem „wielkiej rewolucji”, która ma otworzyć nowy rozdział w rozwoju krajowego uzbrojenia. Szczegóły dotyczące nowych technologii nie zostały jednak ujawnione.