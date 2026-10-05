Katastrofa samolotu wojskowego w Nigerii. Wszyscy zginęli

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W katastrofie samolotu transportowego nigeryjskich sił powietrznych w poniedziałek zginęły 32 osoby - wszyscy, którzy byli na pokładzie - przekazał prezydent Nigerii Bola Tinubu. Do katastrofy doszło na południowym zachodzie kraju, w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo.

Samolot transportowy nigeryjskich sił powietrznych z 32 osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek na południowym zachodzie kraju - poinformował w poniedziałkowy wieczór minister lotnictwa Nigerii Festus Keyamo.

„Według wstępnych informacji na pokładzie znajdowało się 25 pasażerów i siedmiu członków załogi” – doprecyzował minister lotnictwa Festus Keyamo w serwisie X.

Prezydent Nigerii Bola Tinubu potwierdził później, że żadna z osób znajdujących się na pokładzie maszyny, nie przeżyła.

Według wojska rozbita maszyna to ATR-42. Nie jest jasne, jak bardzo została uszkodzona w katastrofie - podała agencja Associated Press.

Samolot leciał z miasta Benin do największego miasta Nigerii - Lagosu i rozbił się w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo — doprecyzował minister lotnictwa.

Wrak został później zlokalizowany w pobliżu nadmorskiego miasteczka Igbokoda, dokąd skierowano zespoły ratownicze.

To jedna z największych katastrof nigeryjskiego lotnictwa wojskowego w ostatnich latach - skomentowała agencja Reutera.