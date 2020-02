Kanadyjska Królewska Policja Konna (RCMP) przestanie wraz z końcem marca br. zapewniać ochronę dla księcia i księżnej Sussex. Harry i Meghan przenieśli się do Kanady po rezygnacji ze statusu członków rodziny królewskiej.

Kanadyjska policja przestanie finansować ochronę rodziny Sussex / DANIEL LEAL-OLIVAS / PAP/EPA

W komunikacie biura ministra bezpieczeństwa publicznego Billa Blaira napisano, że "decyzja księcia i księżnej Sussex o wyborze Kanady jako czasowego miejsca zamieszkania postawiła nasz rząd wobec niezwykłego i bezprecedensowego splotu okoliczności".



Wyjaśniono też, że Kanadyjska Królewska Policja Konna od początku współpracowała z policją brytyjską w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa książęcej pary.



Ze względu na szczególny status jaki im przysługiwał w ramach kategorii "osób międzynarodowo chronionych" (Internationally Protected Persons), jak określa to prawo międzynarodowe, książę Harry i księżna Meghan byli od listopada 2019 r. objęci podczas swych pobytów w Kanadzie ochroną zapewnianą przez RCMP. Kategoria "osób międzynarodowo chronionych", to m.in. dyplomaci i oficjalni przedstawiciele rządów podczas oficjalnych wizyt w państwie goszczącym.



Kanadyjskie media cytowały szacunki, według których roczne koszty ochrony dla księcia i księżnej wynieść mogą od 10 mln do 30 mln USD.



Jak przypomniał publiczny nadawca CBC, według sondaży prowadzonych przez Angus Reid Institute i Leger, tylko jedna piąta Kanadyjczyków zaakceptowałaby sfinansowanie przez budżet państwa ochrony dla księcia i księżnej Sussex.

Harry i Meghan przestają pełnić książęce obowiązki

W styczniu br. książę Harry i księżna Meghan podjęli decyzję o ograniczeniu pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona ogłosili, że będą dzielić czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną oraz samodzielnie się utrzymywać. Dali do zrozumienia, że przyczyną tego była presja związana z życiem pod nieustanną obserwacją mediów. Według doniesień prasowych, Harry i Meghan przebywając w Kanadzie, mieszkają w Vancouver.



W ubiegłym tygodniu w środę poinformowano, że Harry i Meghan formalnie zrezygnują ze statusu wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej oraz przestaną reprezentować królową z dniem 31 marca br.Książę Harry i księżna Meghan przestaną też używać marki SussexRoyal.