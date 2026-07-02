RMF24

W czwartek w wyniku wybuchu bomby w zatłoczonej kawiarni w centrum Damaszku zginęło co najmniej sześć osób, a 22 zostały ranne - podaje agencja Reutera powołując się na doniesienia syryjskich mediów. Jak dotąd nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Źródło w syryjskich siłach bezpieczeństwa podało, że wybuch nastąpił w kawiarni w centrum miasta, niedaleko Pałacu Sprawiedliwości.

W stolicy Syrii, Damaszku, doszło w czwartek do eksplozji. Reuters, powołując się na informacje syryjskich mediów, przekazał, że zginęło co najmniej sześć osób. 22 są ranne. Źródło w syryjskich siłach bezpieczeństwa podało, że wybuch nastąpił w kawiarni w centrum miasta, niedaleko Pałacu Sprawiedliwości.

Gubernator Damaszku o zamachu: Improwizowany ładunek

Według syryjskich mediów państwowych gubernator Damaszku Maher Idlibi oświadczył, że przyczyną eksplozji był prymitywnie skonstruowany improwizowany ładunek wybuchowy. Nagrania krążące w mediach społecznościowych ukazywały rannych ludzi oraz krew na podłodze kawiarni, która miała być miejscem wybuchu. Reuters podkreśla, że weryfikacja tych materiałów jest niezwykle trudna.

Jasne jest za to, że wydarzenia w Damaszku stanowią kolejne wyzwanie dla bezpieczeństwa rządu prezydenta Ahmeda al-Sharaa, który przejął władzę po obaleniu byłego prezydenta Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku. Obalenie Asada faktycznie zakończyło trwającą ponad 14 lat wojnę domową.

„ISIS próbuje wykorzystać próżnie bezpieczeństwa”

Od tamtego czasu w Damaszku doszło do kilku incydentów zagrażających bezpieczeństwu, w tym do wybuchu samochodu-pułapki przed budynkiem ministerstwa obrony w maju. Zginął wówczas jeden syryjski żołnierz, a co najmniej 18 osób zostało rannych. Choć żadna grupa nie przyznała się do czwartkowego zamachu, przedstawiciele służb bezpieczeństwa wskazywali, że tzw. Państwo Islamskie próbuje wykorzystać próżnię bezpieczeństwa powstałą po obaleniu Asada, reaktywując uśpione komórki, werbując bojowników i przerzucając broń w czasie, gdy nowy rząd rozszerza swoją władzę na cały kraj.

Reuters zwraca uwagę na to, że wcześniej ISIS ogłosiło rozpoczęcie – jak to określono – „nowej fazy działań przeciwko rządowi Sharaa”.

„Organizacja ta jest znacznie słabsza niż w okresie, gdy kontrolowała rozległe obszary Syrii i Iraku przed upadkiem samozwańczego kalifatu w 2019 roku. Pozostaje jednak zdolna do przeprowadzania krwawych ataków o charakterze partyzanckim i jest postrzegana przez przedstawicieli władz Syrii, Iraku oraz państw zachodnich jako jedno z największych zagrożeń dla procesu transformacji w Syrii” - pisze Reuters.

Do innych przeciwników Sharaa należą oficerowie i żołnierze z czasów rządów Asada. W 2025 roku Syrią wstrząsnęły walki między siłami nowego rządu a rebeliantami wywodzącymi się z syryjskiej mniejszości alawickiej, a także – na innym froncie – między siłami rządowymi a uzbrojonymi członkami społeczności druzyjskiej.

Gmach resortu bezpieczeństwa odgrodzony kordonem bezpieczeństwa

Korespondent portalu Al Arabiya poinformował, że kilka osób doznało obrażeń. Siedziba resortu sprawiedliwości została odgrodzona od miejsca zdarzenia kordonem bezpieczeństwa. Korespondent AFP relacjonował, że widział karetki pogotowia, które przedzierały się z włączonymi syrenami przez ruch uliczny. Oficjalna syryjska agencja prasowa SANA poinformowała, że władze próbują ustalić przyczynę eksplozji.