USA przeprowadziły serię uderzeń na Iran. Odpowiedź na ataki w cieśninie Ormuz

RMF24

Siły zbrojne USA przeprowadziły serię ataków na Iran – poinformowało we wtorek Centralne Dowództwo USA, cytowane przez agencję Reutera. Jak dodało amerykańskie wojsko, uderzenie to było odpowiedzią na irańskie ataki na trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Atak USA na Iran. „Seria potężnych uderzeń”

„Siły Centralnego Dowództwa USA rozpoczęły serię potężnych uderzeń na Iran, aby nałożyć na ten kraj koszty za atakowanie statków handlowych” – przekazano w oświadczeniu amerykańskich sił zbrojnych, które zacytowała agencja Reutera.

Chodzi o trzy ataki w cieśninie Ormuz, według amerykańskich oficjeli najprawdopodobniej irańskie. We wtorkowe popołudnie uderzono w tankowiec, a minionej nocy zaatakowano katarski gazowiec i saudyjski tankowiec.

„Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni” – dodano.

Celem ataków USA były irańskie systemy obrony powietrznej, systemy nadzoru wybrzeża, pociski ziemia-powietrze, przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz miejsca startu dronów – przekazał w rozmowie z agencją Reutera amerykański urzędnik, który chciał zachować anonimowość. Z kolei irańskie media podały, że sześć pocisków uderzyło w okolice nabrzeża Taheroui w miejscowości Sirik w południowym Iranie.

To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca ubiegłego miesiąca. Wówczas przez kilka dni między stronami trwała wymiana ognia.

Okręty są gotowe, by przywrócić blokadę irańskich portów

Amerykański urzędnik, chcący zachować anonimowość, powiedział w rozmowie z telewizją CNN, że trwające ataki są „karą” i szybko się nie zakończą. Dodał, że uderzenia na cele w Iranie nie są „proporcjonalne”.

Z kolei według informatorów dziennika „Wall Street Journal” amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca obecnie przebywa na szczycie NATO w Ankarze.

MSZ Iranu o „naruszeniu memorandum ws. zakończenia wojny”

Wcześniej we wtorek amerykański resort finansów cofnął wydaną licencję, zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni.

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu potępiło decyzję o cofnięciu zawieszenia sankcji i oświadczyło, że decyzja ta narusza memorandum dotyczące zakończenia wojny. Jak przekazała agencja Reutera, obarczono Waszyngton odpowiedzialnością za konsekwencje tego kroku. Resort dodał, że Iran podejmie wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, aby chronić swoje interesy oraz bezpieczeństwo narodowe.