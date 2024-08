Strażacy z Włoch, Francji i Czech ruszą na pomoc walczącym z ogniem Grekom. Pożar, który wybuchł w niedzielę, zbliżył się do Aten na najbliższą odległość zanotowaną od ponad 20 lat. Greccy strażacy informują, że w wyniku pożaru zmarła jedna osoba.

Kobieta niesie poparzonego kota. Dionizos, 12.08.2024 r. / PAP/EPA/GEORGE VITSARAS / PAP

Wszystko zaczęło się ok. 35 km na północ od greckiej stolicy, w okolicach Warnawas.

Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, w czym pomógł mu silny wiatr, i w poniedziałkowy wieczór był już w miejscowości Wrilisia, 14 km od centrum Aten.

Media poinformowały, że greckie władze zdecydowały się poprosić o pomoc społeczność międzynarodową. Do walczącego z ogniem kraju ruszą Francuzi, Włosi i Czesi. Swoją pomoc zaoferowali także Polacy, Hiszpanie i Turcy.

Obecnie w akcji gaśniczej uczestniczy 40 strażaków z Rumunii, którzy przybyli do Grecji w lipcu w ramach programu Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Sytuacja ciągle się zaostrza, stale tworzą się nowe ogniska pożaru, które rozprzestrzeniają się szybko, wspomagane przez bardzo silne wiatry - powiedział rzecznik straży pożarnej Vassilis Vathrakogiannis.

Z ogniem walczy kilkuset strażaków, wolontariusze, a także ponad 30 gaśniczych jednostek latających.

Zdjęcia satelitarne obszaru Attyki objętego pożarem. / Planet Labs PBC / AFP / East News

Ewakuowano 30 obszarów. Część osób nie chce opuszczać domów

Jak do tej pory greccy strażacy poinformowali o jednej ofierze śmiertelnej - ok. 60-letniej kobiecie znalezionej we Wrilisii, w spalonej fabryce. Kobieta podobno nie zdołała ewakuować się na czas.

Kilkunastu osobom medycy udzielili pomocy w związku z zatruciem dymem. Poparzonych zostało też kilku strażaków. Z ponad 30 obszarów ewakuowano mieszkańców.

Doszło do wstrzymania dostaw prądu w okolicy Aten. Zawrócono także promy pasażerskie płynące do portu Rafina. Część osób z obszarów zagrożonych pożarem odmawia ewakuacji, nie chcąc zostawiać swojego dobytku na pastwę żywiołu.

Na razie nie jest znana skala zniszczeń. Media informują o spalonych drzewach, budynkach, pojazdach i uprawach. Uszkodzonych zostało 120 słupów elektrycznych. Według służb meteorologicznych do poniedziałkowego popołudnia pożar objął 10 tys. hektarów roślinności. Nie wiadomo, ile osób musiało opuścić swoje domy. Według agencji może chodzić o setki ludzi.

W mediach społecznościowych pojawiają się apele o ratowanie zwierząt z terytorium objętego kataklizmem.

Ministerstwo pracy ogłosiło zakaz wykonywania obowiązków na zewnątrz w sektorze prywatnym w regionie Attyki. Zakaz, dotyczący m.in. budowlańców i dostawców, ma obowiązywać też we wtorek.

Grecja ma za sobą najcieplejszą zimę w historii pomiarów i zapowiada się na to, że podobnie będzie z tegorocznym latem. Duże obszary kraju, w tym objęte obecnym pożarem, od dawna czekają na deszcz. Grecja jest w stanie najwyższego zagrożenia pożarowego przynajmniej do czwartku. Spodziewane są silne wiatry i temperatura osiągająca 40 st. Celsjusza.

Agencja AP cytuje szefa głównego związku strażaków w Grecji Nikosa Lavranosa, który powiedział, że "strażacy pracują pełną parą od miesięcy i są wyczerpani".