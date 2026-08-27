Francja: Kierowca celowo wjechał w tłum. „Zatrzymano osobę pochodzenia rosyjskiego”

RMF24

Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych po tym, jak kierowca „celowo” wjechał w grupę osób w pobliżu dworca kolejowego w Caen na północy Francji. Policja zatrzymała podejrzanego - to 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w rejonie dworca kolejowego w Caen. Jak podały lokalne władze, przed tragedią w pobliżu jednego z barów doszło do sprzeczki między grupą osób.

Z pierwszych informacji wynika, że jeden z uczestników konfliktu miał następnie pójść po samochód i celowo wjechać nim w ludzi znajdujących się na ulicy.

Zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Wszyscy poszkodowani to mężczyźni, są obywatelami Francji, Bangladeszu, Egiptu oraz Afganistanu. Mają od 17 do 36 lat - przekazała telewizja BFMTV, powołując się na źródło sądowe.

Według relacji świadków, cytowanych przez agencję AFP, samochód jechał z dużą prędkością i uderzył w osoby siedzące przy przystanku autobusowym.

26-latek w rękach policji

Podejrzany, 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, został zatrzymany krótko po zdarzeniu.

Zatrzymano osobę pochodzenia rosyjskiego, która nie figuruje w rejestrach służb wywiadowczych, a w rejestrach policyjnych jest znana jedynie z wykroczeń drogowych - przekazał prefekt departamentu Calvados David Claviere.

Mężczyzna został objęty postępowaniem m.in. w sprawie zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz przemocy z użyciem broni. Śledztwo prowadzi wyspecjalizowana jednostka policji w departamencie Calvados.

W tej chwili nie mamy a priori do czynienia z motywem terrorystycznym, ale śledztwo dopiero się rozpoczyna - przekazał zastępca prokuratora w Caen, cytowany przez BMFTV.