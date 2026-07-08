Ford wzywa 177 tys. samochodów do naprawy. Podano szczegóły

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Ford Motor Company wykrył różnorakie usterki zagrażające bezpieczeństwu w kilku modalach swoich samochodów. Koncern wzywa do serwisu właścicieli 177 tys. pojazdów. Pod koniec czerwca producent musiał już naprawiać ponad 741 tys. samochodów z powodu innego rodzaju wady.

Ford zaprasza kierowców do serwisu

Według amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), producent z Detroit – wytwarzający globalnie około 4–4,5 mln pojazdów rocznie – wzywa do serwisu 67 842 pojazdy modeli Mustang (roczniki 2024–2026) oraz Mustang GTD (roczniki 2025–2026).

Przyczyną jest awaria układu wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby. W niskich temperaturach może dojść do sytuacji, kiedy wycieraczki działają wyłącznie w trybie wysokiej prędkości, a układ spryskiwaczy przestaje funkcjonować.

Kolejna grupa obejmuje 42 784 samochody modelu Mustang Mach-E (roczniki 2021–2023). W tym przypadku ryzyko pęknięcia wałka zębnika może skutkować utratą mocy napędowej lub niekontrolowanym przemieszczeniem się zaparkowanego auta, jeśli kierowca nie użył hamulca postojowego.

Trzecia partia dotyczy 66 383 pojazdów Lincoln Nautilus Hybrid (roczniki 2024–2027) oraz Explorer Hybrid (roczniki 2025–2027). Usterka wynika z błędu oprogramowania, który może uniemożliwić emisję dźwięku ostrzegającego pieszych. W takich przypadkach przewidziana jest bezpłatna wymiana systemu.

Naprawy mają być nieodpłatne

Właściciele objętych akcją pojazdów, otrzymają w lipcu powiadomienia o zagrożeniu. Naprawy w autoryzowanych serwisach zostaną przeprowadzone nieodpłatnie.

Pod koniec czerwca Ford ogłosił podobną akcję serwisową dla ponad 741 tys. pojazdów z powodu wadliwego systemu parkowania, który stwarzał ryzyko nieoczekiwanego ruszenia samochodu z miejsca.

Na podstawie analiz rynku motoryzacyjnego (m.in. S&P Global Mobility oraz Hedges & Company), szacuje się, że na drogach amerykańskich jeździ łącznie około 40–50 mln pojazdów Forda.