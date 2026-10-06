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Flaga Izraela wylądowała na podłodze. Incydent w Parlamencie Europejskim

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 października (21:47)

Francuska europosłanka Rima Hassan miała rzucić na ziemię flagę Izraela przy wystawie upamiętniającej ofiary ataku Hamasu z 7 października 2023 r. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapowiedziała podjęcie kroków w związku z tym incydentem.

Flaga Izraela wylądowała na podłodze. Incydent w Parlamencie Europejskim
Zdjęcie ilustracyjne/fot. PhotoStock-Israel/Connect Images /East News
  • W Parlamencie Europejskim francuska europosłanka zrzuciła na ziemię flagę Izraela.
  • Przewodnicząca PE zapowiedziała wszczęcie procedur.
  • Podejrzewana o ten incydent europosłanka jest pochodzenia palestyńskiego.
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Flaga Izraela na podłodze. Co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim?

Na sesji plenarnej PE w Strasburgu Metsola poinformowała, że w poniedziałek wieczorem jedna z eurodeputowanych została nagrana podczas incydentu przy wystawie poświęconej ofiarom ataku.

Osoba ta została nagrana, jak miała rzucić flagę Izraela na ziemię i upuścić maszt. Przewrócona została również flaga Unii Europejskiej. Obie te flagi pozostały potem na ziemi, kiedy ta osoba odeszła – relacjonowała przewodnicząca PE.

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Metsola nie wymieniła nazwiska europosłanki, ale media donoszą, że chodzi o Rimę Hassan, francuską europosłankę palestyńskiego pochodzenia ze skrajnie lewicowej Grupy Lewicy w PE (GUE/NGL).

Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie i podejmowane są wszystkie odpowiednie kroki zgodnie z naszymi procedurami – powiedziała szefowa PE. Nie sprecyzowała, jakie konsekwencje może ponieść europosłanka, przyznała jednak, że będzie miała ona prawo do złożenia wyjaśnień.

Przewodnicząca PE: Na świecie narasta antysemityzm

Metsola dodała, że PE musi być miejscem, w którym każdy może czuć się bezpiecznie.

Nie możemy akceptować działań, które mogą sprawić, że ludzie będą bali się zabierać głos. Nie możemy akceptować niszczenia mienia ani prób zastraszania zamiast debaty – zaznaczyła.

Przewodnicząca PE zauważyła też, że do incydentu doszło w czasie, gdy na świecie nasilają się nastroje antysemickie.

W czasie, gdy na świecie narasta antysemityzm, musimy zadbać o to, by europejska społeczność żydowska czuła, że Parlament Europejski jest także jej domem – powiedziała.

W środę 7 października przypada trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael. Metsola zapowiedziała, że weźmie udział w uroczystości upamiętniającej ofiary.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Parlament Europejski
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