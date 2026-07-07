Ewakuacja na Manhattanie. Wieżowiec, dawna siedziba Pfizera, grozi zawaleniem

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We wtorek ewakuowano ludzi z przebudowywanego wieżowca na Manhattanie, dawnej siedziby firmy Pfizer. W wieżowcu wygięły się dwie kolumny nośne, zapadły sufity - 38-piętrowemu budynkowi grozi zawalenie. Służby wyznaczyły wokół strefę zagrożenia, ewakuowały też siedem sąsiednich obiektów.

Straż pożarna w Nowym Jorku poinformowała, że ​​tuż przed godziną 8 rano czasu lokalnego otrzymała zgłoszenie o cegłach spadających z 38-piętrowego budynku przy 42. ulicy.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili, że na 21. i 22. piętrze wieżowca na Manhattanie wygięły się dwie kolumny, a stropy między 21. a 26. piętrem zapadły się.

Zarządzono ewakuację wieżowca, obecnie przekształcanego w apartamentowiec. Strażacy postanowili ewakuować w ramach środków ostrożności również siedem innych budynków w sąsiedztwie. Zamknięto ulice w pobliżu, wyznaczono strefę zagrożenia.

Naszym najważniejszym priorytetem jest teraz bezpieczeństwo mieszkańców tego obszaru i osób, które tu pracują – powiedział reporterom burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

Budynek pozostaje niestabilny – powiedział Mamdani na konferencji prasowej.

Dawna główna siedziba firmy Pfizer przechodzi obecnie gruntowną przebudowę – biura zamieniane są na apartamenty pod wynajem. Ma tam powstać 1600 lokali, z których jedna czwarta zostanie zarezerwowana na mieszkania socjalne.

Zakończenie projektu planowane jest na początek przyszłego roku.