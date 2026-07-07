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Ewakuacja na Manhattanie. Wieżowiec, dawna siedziba Pfizera, grozi zawaleniem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (20:10)

We wtorek ewakuowano ludzi z przebudowywanego wieżowca na Manhattanie, dawnej siedziby firmy Pfizer. W wieżowcu wygięły się dwie kolumny nośne, zapadły sufity - 38-piętrowemu budynkowi grozi zawalenie. Służby wyznaczyły wokół strefę zagrożenia, ewakuowały też siedem sąsiednich obiektów.

Ewakuacja na Manhattanie. Wieżowiec, dawna siedziba Pfizera, grozi zawaleniem
Wieżowcowi na Manhattanie grozi zawalenie. Fot. MICHAEL M. SANTIAGO/Getty AFP/East News /East News

Straż pożarna w Nowym Jorku poinformowała, że ​​tuż przed godziną 8 rano czasu lokalnego otrzymała zgłoszenie o cegłach spadających z 38-piętrowego budynku przy 42. ulicy.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, stwierdzili, że na 21. i 22. piętrze wieżowca na Manhattanie wygięły się dwie kolumny, a stropy między 21. a 26. piętrem zapadły się.

Zarządzono ewakuację wieżowca, obecnie przekształcanego w apartamentowiec. Strażacy postanowili ewakuować w ramach środków ostrożności również siedem innych budynków w sąsiedztwie. Zamknięto ulice w pobliżu, wyznaczono strefę zagrożenia.

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Naszym najważniejszym priorytetem jest teraz bezpieczeństwo mieszkańców tego obszaru i osób, które tu pracują – powiedział reporterom burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

Budynek pozostaje niestabilny – powiedział Mamdani na konferencji prasowej.

Dawna główna siedziba firmy Pfizer przechodzi obecnie gruntowną przebudowę – biura zamieniane są na apartamenty pod wynajem. Ma tam powstać 1600 lokali, z których jedna czwarta zostanie zarezerwowana na mieszkania socjalne.

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Zakończenie projektu planowane jest na początek przyszłego roku. 

Źródło: RMF24
Tagi: Nowy Jork

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