RMF24

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, przemawiając w poniedziałek w Stambule na spotkaniu szefów parlamentów państw NATO, wezwał do stworzenia w ramach Sojuszu „bezwarunkowej” sieci bezpieczeństwa i obrony, „rozciągającej się od Teksasu po Ankarę”.

Turecki przywódca oznajmił, że zaplanowany na 7-8 lipca szczyt NATO w Ankarze, będzie „najlepszą platformą wymiany doświadczeń”. Polityk wygłosił przemówienie w trakcie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Stambule.

Erdogan: Wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa pomijany

Erdogan wezwał w nim do integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz do zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł. Niezastąpiony wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa niekiedy pomijany – powiedział Erdogan.

Dodał, że Ankara pragnie „uczestniczyć we wszelkich inicjatywach z zakresu obronności i bezpieczeństwa” na kontynencie. Oczekujemy od państwa, jako przedstawicieli władzy ustawodawczej, poparcia dla włączenia Turcji w inicjatywy dotyczące obronności i bezpieczeństwa, ogłoszone przez Unię Europejską - oświadczył.

Zaznaczył, że „jeśli chcemy sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, musimy sprawiedliwie i równomiernie dzielić ciężar między sojuszników, jednocześnie usuwając przeszkody w handlu produktami przemysłu obronnego”. Dodał także, że Turcja zwiększa wydatki na obronność i znajduje się w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misje oraz operacje NATO.

Prezydent Turcji zwraca uwagę na sytuację geopolityczną

Erdogan podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymanie zdolności odstraszania NATO oraz wzmocnienie solidarności między sojusznikami nabrały szczególnego znaczenia. Turcja jest formalnie kandydatem do udziału w unijnym programie zbrojeniowym SAFE. Aby kraje spoza UE mogły dołączyć do tego funduszu, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich.