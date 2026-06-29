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„Sieć obrony od Teksasu po Ankarę”. Erdogan wzywa NATO

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:52) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:52)

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, przemawiając w poniedziałek w Stambule na spotkaniu szefów parlamentów państw NATO, wezwał do stworzenia w ramach Sojuszu „bezwarunkowej” sieci bezpieczeństwa i obrony, „rozciągającej się od Teksasu po Ankarę”.

„Sieć obrony od Teksasu po Ankarę”. Erdogan wzywa NATO
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, fot. OZAN KOSE /East News
  • Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał na spotkaniu szefów parlamentów państw NATO do stworzenia „bezwarunkowej” sieci bezpieczeństwa i obrony rozciągającej się od Teksasu po Ankarę oraz podkreślił znaczenie integracji Turcji z europejskimi strukturami obronnymi.
  • Erdogan zaznaczył, że Turcja zwiększa wydatki na obronność, jest w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misje NATO i oczekuje wsparcia dla zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł obronny.
  • Turecki prezydent podkreślił potrzebę sprawiedliwego dzielenia ciężarów między sojuszników oraz wzmocnienia solidarności NATO, a także zwrócił uwagę na formalne kandydowanie Turcji do unijnego programu zbrojeniowego SAFE, którego akceptacja wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw UE.

Turecki przywódca oznajmił, że zaplanowany na 7-8 lipca szczyt NATO w Ankarze, będzie „najlepszą platformą wymiany doświadczeń”. Polityk wygłosił przemówienie w trakcie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Stambule. 

Erdogan: Wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa pomijany

Erdogan wezwał w nim do integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz do zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł. Niezastąpiony wkład Turcji w bezpieczeństwo Europy bywa niekiedy pomijany – powiedział Erdogan. 

Dodał, że Ankara pragnie „uczestniczyć we wszelkich inicjatywach z zakresu obronności i bezpieczeństwa” na kontynencie. Oczekujemy od państwa, jako przedstawicieli władzy ustawodawczej, poparcia dla włączenia Turcji w inicjatywy dotyczące obronności i bezpieczeństwa, ogłoszone przez Unię Europejską - oświadczył. 

Zaznaczył, że „jeśli chcemy sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, musimy sprawiedliwie i równomiernie dzielić ciężar między sojuszników, jednocześnie usuwając przeszkody w handlu produktami przemysłu obronnego”. Dodał także, że Turcja zwiększa wydatki na obronność i znajduje się w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misje oraz operacje NATO

Prezydent Turcji zwraca uwagę na sytuację geopolityczną

Erdogan podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej utrzymanie zdolności odstraszania NATO oraz wzmocnienie solidarności między sojusznikami nabrały szczególnego znaczenia. Turcja jest formalnie kandydatem do udziału w unijnym programie zbrojeniowym SAFE. Aby kraje spoza UE mogły dołączyć do tego funduszu, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: NATO Turcja Recep Tayyip Erdogan

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