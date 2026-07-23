Dwudniowe manewry z ostrą amunicją. Chiny pokazują siłę po rozmowach z USA

RMF24

Chińskie wojsko rozpoczęło dwudniowe manewry w Cieśninie Tajwańskiej, zaledwie dzień po rozmowach dyplomatycznych z USA. Ćwiczenia odbywają się w pobliżu południowo-wschodnich wybrzeży Tajwanu i budzą niepokój w regionie.

Zgodnie z komunikatem chińskiego urzędu bezpieczeństwa morskiego, cytowanym przez telewizję CCTV, ćwiczenia odbywają się w okolicach chińskiej wyspy Dongshan.

„23 i 24 lipca w godzinach 6-18 w części Cieśniny Tajwańskiej prowadzone są (ćwiczenia ze) strzelania ostrą amunicją, zakaz wstępu” – głosi oficjalne ostrzeżenie nawigacyjne.

Strefy manewrów wyznaczono w odległości nie większej niż 12 km od wybrzeża Chin kontynentalnych.

Wczoraj odbyły się ważne rozmowy

Zaledwie dzień wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi rozmawiali w stolicy Filipin w kuluarach zjazdu szefów dyplomacji krajów regionalnej organizacji ASEAN.

Kwestia demokratycznie rządzonego Tajwanu, uznawanego przez Chiny za swoje terytorium, pozostaje głównym punktem spornym między tymi państwami. Wang przy tej okazji wezwał władze USA do „poszanowania podstawowych interesów Chin (oraz) przestrzegania zasady jednych Chin”. W języku chińskiej dyplomacji oznacza to sprzeciw wobec oficjalnych kontaktów USA z Tajwanem oraz żądanie uznania roszczeń Pekinu do suwerenności nad tą wyspą.

Pekin reaguje stanowczo

W grudniu 2025 r. zbrojne Chin przeprowadziły szeroko zakrojone manewry okrążające wyspę. Była to odpowiedź na ogłoszenie przez USA rekordowego pakietu zbrojeniowego dla Tajpej o wartości 11,1 mld dolarów. Z kolei w czerwcu tajwańska straż przybrzeżna odnotowała, że liczba chińskich statków w regionie wzrosła aż o 83 proc. w porównaniu z majem.