W wywiadze dla telewizji CNN Woods zalał się łzami. Przepraszam, myślałem, że będę silniejszy - mówił, opisując ewakuację.

Z kolei aktorka Jamie Lee Curtis opublikowała na Instagramie nagranie ze swojej dzielnicy, które przypomina sceny z filmu katastroficznego. "Nasze ukochane sąsiedztwo zniknęło. Nasz dom jest bezpieczny. Tyle ludzi straciło wszystko" - napisała.

W pożarze dom stracił także aktor Adam Brody (znany z serialu "Życie na fali") i jego żona aktorka Leighton Meester (serial "Plotkarka"). Spłonął dom małżeństwa wart 6,5 mln dolarów.

Z powodu żywiołu swój dom musiała opuścić m.in. dziennikarka Maria Shriver, była żona Arnolda Scharzeneggera. Jak napisała na portalu X, skala zniszczeń jest porażająca. "Wszystko przepadło. Nasza okolica, nasze restauracje. Strażacy robią co mogą, ale żywioł jest poza kontrolą" - dodała.

"Ktoś mnie zapytał: Jesteś bezpieczna i wszysko ok? Cóż, ewakuowałam się bezpiecznie. Nie ma prądu, więc nie mogę wrócić do domu. Ale czy jest ok? Nie mogę tak powiedzieć. Nie sądzę, by ktokolwiek dotknięty przez te pożary tak powiedział. Nikt, kto stracił dom, nie czuje się ok. Ludzie mogą fizycznie być bezpieczni - ale nie czują się ok" - dodała Shriver w innym wpisie.