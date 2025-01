"Wokół były płomienie i popiół. Nasz samochód bardzo szybko zaczął dymić. Mieliśmy mokre ręczniki na twarzach, ale auta przed nami się nie poruszały, bo na drodze było mnóstwo śmieci i kamieni. Nie rozpoznawałam znajomych ulic. Myślałam, że jestem w tym filmie 'Wojna światów'" - relacjonuje w CNN swoją ewakuację Tricia Consentin, mieszkanka Pacific Palisades. Ogień w trzech rejonach Los Angeles rozprzestrzenia się bardzo szybko. Prawie 100 tys. mieszkańców objęto nakazem ewakuacji. Na razie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Pożar w Los Angeles / JOSH EDELSON/AFP/East News / East News

Wsiadajcie do samochodów i wyjeżdżajcie. Pożar przemieszcza się niewiarygodnie szybko, może odciąć wam drogę, nim się zorientujecie - powiedział w środę stacji NBC kalifornijski strażak Robert Foxworthy.

W rejonie Los Angeles od wtorku płoną trzy oddzielne pożary, podsycane porywami wiatru. Strażaków przebywających na urlopach i odbierających dni wolne wezwano do zgłoszenia gotowości do powrotu do pracy.

Pożar pustoszy m.in. dzielnicę celebrytów Pacific Palisades; dwa inne pożary objęły Sylmar i pobliską Altadenę. W środę straż pożarna przekazała informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych. Liczba rannych jest trudna do oszacowania.

Sytuacja nie jest opanowana. Silny wiatr, który roznosi ogień, utrudnia korzystanie z samolotów gaśniczych.