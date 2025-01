Policja zatrzymała jedną osobę w związku z groźbami wobec szefa fundacji WOŚP. Jerzy Owsiak informował w mediach społecznościowych, że ktoś grozi mu śmiercią.

Jerzy Owsiak / Anita Walczewska / East News

Zatrzymania dokonano w środę wieczorem w Małopolsce, ale poinformowano o nim dopiero dziś rano. "Sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ" - przekazała policja w mediach społecznościowych.

Jerzy Owsiak we wtorek opisał w mediach społecznościowych groźby pozbawienia życia kierowane pod jego adresem.

"Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji:

- Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka?

- Tak.

- Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył.

Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" - relacjonował szef WOŚP.

"Jak dożyję jutra, będę robił to samo, co dzisiaj, a Wy Polacy musicie wybrać, czy gramy dalej, czy potrafimy także rozpędzić na cztery wiatry tych złych, nienawistnych ludzi, i zrobić po raz 33. najpiękniejszy, kolorowy, radosny dzień. Jeśli nie utrzymamy tego, co wspólnie tworzymy, nie tylko stracimy, ale za 3 lata wrócimy znów do strasznych ponurych dni" - podkreślił Owsiak w emocjonalnym wpisie.

Zaplanowany na 26 stycznia 2025 r. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie poświęcony onkologii i hematologii dziecięcej.