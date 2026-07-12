„Dlaczego wybrał te osoby?”. Szokujący atak bizona w parku narodowym. Jest nagranie

RMF24

Poważny wypadek w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Byk bizona zaatakował tam turystę. Zwierzę wyrzuciło mężczyznę na wysokość 2,5 metra. Incydent został sfilmowany.

„Przeczuwałem, że coś się wydarzy”

Do zdarzenia doszło w piątek na kempingu Bridge Bay w Yellowstone. Dziennik „Cowboy State Daily”, który opisuje ten incydent, powołuje się na relację świadka - fotografa Mike’a MacLeoda. Służba Parków Narodowych do tej pory nie wydała oświadczenia w tej sprawie.

MacLeod rozbijał obóz na kempingu Bridge Bay, gdy jego żona zwróciła uwagę na byka bizona wkraczającego na teren obozowiska. Zaczął iść przez pole namiotowe. Zbliżał się do grupki dzieciaków, które z dużej odległości robiły zdjęcia telefonami komórkowymi, a potem rzucił się na te dzieciaki – relacjonował mężczyzna. Dzieciom udało się uciec.

Wtedy MacLeod zaczął filmować. Byłem kiedyś fotografem bojowym w armii. Przeczuwałem, że coś się wydarzy – mówił.

Rozjuszony przez ciężarówkę



MacLeod powiedział, że bizon biegał po terenie kempingu. Ludzie zaczęli się ostrzegać przed zagrożeniem. Po chwili bizon znalazł kawałek ziemi, na którym zaczął się wytarzać.

Wtedy pojawił się starszy mężczyzna z wnukiem. Szli drogą, ok. 90 metrów od zwierzęcia. Zatrzymali się, aby zrobić kilka zdjęć. Gdy bizon zaczął się podnosić, mężczyzna z wnukiem schowali się za drzewem.

Nagle zwierzę rozjuszył pickup przejeżdżający drogą. Bizon szarżował na auto. Kierowca to zobaczył i po prostu pojechał dalej. Bizon podszedł do miejsca, gdzie ci dwaj ukrywali się na drzewach – relacjonował świadek.

Wyrzucił mężczyznę na 2,5 metra w górę

Zwierzę zaczęło gonić starszego mężczyznę i jego wnuka. Wnukowi udało się uciec, jego dziadek nie miał jednak tyle szczęścia. Bizon gonił go między drzewami. Mężczyzna przewrócił się i upadł.

„Bizon zahaczył go lewym rogiem o biodro i podrzucił w powietrze. Wykonał salto i wylądował na boku” – opisywał fotograf.



Z jego relacji wynika, że poszkodowany poleciał ok. 2,5 metra w górę. Kiedy starszy mężczyzna upadł na ziemię, bizon zatrzymał się, ale nie uciekł. Stał nad mężczyzną. Wtedy MacLeod postanowił, że musi coś zrobić.

„Musiałem odwrócić uwagę bizona. Naprawdę bałem się, że zmiażdży leżącego na ziemi mężczyznę, więc przestałem nagrywać i pobiegłem do bizona, krzycząc głośno” – mówił.

Kilka innych osób też zaczęło krzyczeć. To spłoszyło zwierzę.



Poszkodowany trafił do szpitala.

Trwa sezon godowy bizonów

Mam do czynienia z bizonami od jakiegoś czasu, ale to było naprawdę dziwne. Dlaczego wybrał akurat te dwie osoby? Było tam mnóstwo ludzi, a większość z nich była bliżej. To było naprawdę dziwne – zauważa świadek.



Jak podkreśla „Cowboy State Daily”, od czerwca do września trwa okres godowy bizonów. W tym czasie byki bizonów stają się bardzo agresywne, rywalizując o samice.