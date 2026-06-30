RMF24

Bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni, zgodnie z ustaleniami zawartymi we wstępnym porozumieniu pokojowym – oświadczył główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf. Dodał, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu, a Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny.

Ghalibaf, który udzielił we wtorek wywiadu irańskiej telewizji państwowej, podkreślił, że ruch przez cieśninę Ormuz odbywa zgodnie z ustaleniami, które określa Iran. W związku z tym, bazując na zapisach wstępnego porozumienia pokojowego, bezpłatny tranzyt statków przez ten szlak morski obowiązuje tylko przez 60 dni.

Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu.

Jak dodał Ghalibaf, Iran preferuje dyplomatyczny dialog ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest też gotów na wojnę.