Chciał sprzedać uran za 700 tys. dolarów. Służby dopadły go w aucie

Chciał sprzedać uran. Teraz grozi mu długa odsiadka
Gruzińskiemu obywatelowi zarzucono nielegalny obrót materiałami jądrowymi, za co grozi do 10 lat więzienia – podano w oświadczeniu, udostępniając nagranie, na którym mężczyzna jest wyciągany przez uzbrojonych funkcjonariuszy z białego sedana, a następnie zakuwany na ziemi w kajdanki.
Na nagraniu widać również, jak funkcjonariusze sprawdzają dwa nieduże pojemniki ręcznym detektorem promieniowania.
Radioaktywny uran-238
Uran-238 to najpowszechniejszy izotop uranu. Jest on radioaktywny, ale nie można go samodzielnie użyć do produkcji bomby nuklearnej.
W ostatnich dekadach w Gruzji doszło do kilku poważnych incydentów związanych z nielegalnym handlem surowcami. W lutym w kraju tym zatrzymano dwie osoby, które usiłowały kupić uran wart 3 mln dol.