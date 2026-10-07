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Chciał sprzedać uran za 700 tys. dolarów. Służby dopadły go w aucie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (16:53)

Gruzińskie służby zatrzymały mężczyznę, który usiłował sprzedać cudzoziemcowi uran-238 za 700 tys. dol. – poinformowała w środę tamtejsza służba bezpieczeństwa.

Chciał sprzedać uran za 700 tys. dolarów. Służby dopadły go w aucie
Gruzińskie służby udostępniły nagranie z zatrzymania/fot. zrzut ekranu/Facebook/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური/State Security Service Of Georgia /materiały udostępnione

Chciał sprzedać uran. Teraz grozi mu długa odsiadka

Gruzińskiemu obywatelowi zarzucono nielegalny obrót materiałami jądrowymi, za co grozi do 10 lat więzienia – podano w oświadczeniu, udostępniając nagranie, na którym mężczyzna jest wyciągany przez uzbrojonych funkcjonariuszy z białego sedana, a następnie zakuwany na ziemi w kajdanki.

 

Na nagraniu widać również, jak funkcjonariusze sprawdzają dwa nieduże pojemniki ręcznym detektorem promieniowania.

Radioaktywny uran-238

Uran-238 to najpowszechniejszy izotop uranu. Jest on radioaktywny, ale nie można go samodzielnie użyć do produkcji bomby nuklearnej.

W ostatnich dekadach w Gruzji doszło do kilku poważnych incydentów związanych z nielegalnym handlem surowcami. W lutym w kraju tym zatrzymano dwie osoby, które usiłowały kupić uran wart 3 mln dol.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: uran Gruzja
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