Chciał sprzedać uran za 700 tys. dolarów. Służby dopadły go w aucie

RMF24

Gruzińskie służby zatrzymały mężczyznę, który usiłował sprzedać cudzoziemcowi uran-238 za 700 tys. dol. – poinformowała w środę tamtejsza służba bezpieczeństwa.

Chciał sprzedać uran. Teraz grozi mu długa odsiadka

Gruzińskiemu obywatelowi zarzucono nielegalny obrót materiałami jądrowymi, za co grozi do 10 lat więzienia – podano w oświadczeniu, udostępniając nagranie, na którym mężczyzna jest wyciągany przez uzbrojonych funkcjonariuszy z białego sedana, a następnie zakuwany na ziemi w kajdanki.

Na nagraniu widać również, jak funkcjonariusze sprawdzają dwa nieduże pojemniki ręcznym detektorem promieniowania.

Radioaktywny uran-238

Uran-238 to najpowszechniejszy izotop uranu. Jest on radioaktywny, ale nie można go samodzielnie użyć do produkcji bomby nuklearnej.

W ostatnich dekadach w Gruzji doszło do kilku poważnych incydentów związanych z nielegalnym handlem surowcami. W lutym w kraju tym zatrzymano dwie osoby, które usiłowały kupić uran wart 3 mln dol.