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Więziony od ponad roku burmistrz Stambułu i kandydat największej partii opozycyjnej Turcji na prezydenta Ekrem Imamoglu stanie w poniedziałek przed sądem w związku z trzema toczącymi się przeciwko niemu sprawami. Dotyczą one jego dyplomu, zarządzania Stambułem i rzekomego szpiegostwa. Grozi mu kara do... 2352 lat więzienia.

Pierwszy z procesów Imamoglu będzie kontynuowany w więzieniu Silivri, w którym opozycjonista przebywa od marca ubiegłego roku. Oczekuje się, że Imamoglu przedstawi linię obrony w sprawie domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu największą turecką metropolią. Tego samego dnia w Stambule odbędą się procesy dotyczące „szpiegostwa politycznego” oraz kwestii dyplomu uniwersyteckiego polityka - podał w niedzielę dziennik „Cumhuriyet”.

Burmistrz Stambułu może zostać skazany na ponad 2 tysiące lat więzienia

W sprawie dotyczącej zarządzania Stambułem sądzonych jest łącznie 414 oskarżonych, z których 59 przebywa w więzieniu na czas postępowania. W liczącym około 3900 stron akcie oskarżenia Imamoglu zarzuca się rzekome popełnienie licznych przestępstw, przede wszystkim „założenie organizacji przestępczej i kierowanie nią”. Prokuratura przypisuje mu odpowiedzialność za 142 czyny i domaga się kary pozbawienia wolności w wymiarze od 828 do 2352 lat.

W sprawie dotyczącej „szpiegostwa” razem z Imamoglu sądzeni są dziennikarz Merdan Yanardag, doradca polityczny Necati Ozkan oraz biznesman Huseyin Gun. Oskarżeni, którzy nie przyznają się do stawianych im zarzutów, twierdzą, że akt oskarżenia nie opiera się na konkretnych dowodach, a sprawa została wszczęta z przyczyn politycznych.

Sprawa utraconego dyplomu Imamoglu

Trzecia sprawa dotyczy dyplomu uniwersyteckiego Imamoglu, który Uniwersytet Stambulski odebrał mu jeszcze przed jego aresztowaniem w marcu 2025 roku. Opozycjonista odwołał się od decyzji do Sądu Administracyjnego. Tureckie prawo stanowi, że tylko osoby posiadające wykształcenie wyższe mogą ubiegać się o urząd prezydenta. Prawomocne pozbawienie Imamoglu dyplomu uniemożliwi mu startowanie w wyborach, które mają się odbyć w 2028 roku.

Imamoglu został zatrzymany 19 marca 2025 roku w związku z zarzutami dotyczącymi domniemanej korupcji i rzekomych kontaktów z organizacją terrorystyczną. Prokuratura wystąpiła po jego przesłuchaniu o aresztowanie. Sąd wydał następnie postanowienie o aresztowaniu opozycyjnego polityka w sprawie dotyczącej korupcji. Już po zatrzymaniu Imamoglu został oficjalnie wybrany na kandydata największej w Turcji partii opozycyjnej - Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) - na prezydenta w wyborach w 2028 roku. Obecnie pełniącym obowiązki burmistrza Stambułu jest Nuri Aslan, również polityk CHP.

Fala protestów w Turcji po aresztowaniu przeciwnika Erdogana

Zatrzymanie głównego przeciwnika politycznego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana wywołało w Turcji największą od ponad 10 lat falę protestów i było początkiem fali masowych zatrzymań urzędników i polityków CHP. Imamoglu oraz jego środowisko utrzymują, że tureckie władze prowadzą nagonkę wymierzoną w oponentów. Rząd Turcji podkreśla z kolei, że wymiar sprawiedliwości działa niezależnie, a zarzuty opierają się na twardych dowodach.