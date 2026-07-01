RMF24

Wybierasz się do Budapesztu samochodem? Za parking zapłacisz tylko za pomocą telefonu – z ulic miasta znikną wszystkie parkomaty. Zmianom w systemie towarzyszą również podwyżki opłat za parkowanie w centrum.

Koniec z parkomatami. Budapeszt stawia na płatności bezgotówkowe

Nowe zasady w Budapeszcie weszły w życie w środę, całkowicie zmieniając dotychczasowe nawyki kierowców. Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu rady miasta już w listopadzie 2024 roku, za parkowanie w tym mieście można płacić wyłącznie telefonem komórkowym. Każda transakcja może zostać zrealizowana na trzy sposoby: poprzez aplikację, wysłanie wiadomości SMS lub wykonanie połączenia głosowego.

W efekcie tych zmian z przestrzeni publicznej zniknie dokładnie 3300 parkomatów. Władze miasta tłumaczą ten krok korzyściami finansowymi – włodarze węgierskiej stolicy spodziewają się, że spadną koszty obsługi systemu parkowania.

Na ulicach kierowcy zobaczą tabliczki informacyjne w językach węgierskim i angielskim, które podpowiedzą kierowcom, jaki jest okres obowiązywania opłat, z jaką stawką muszą się liczyć oraz wskażą dane kontaktowe do biura obsługi klienta.

Wyższe opłaty za parkowanie w centrum stolicy Węgier

Całkowita likwidacja tradycyjnych parkomatów to jednak niejedyna nowość przygotowana na początek lipca. W środę weszła w życie również zapowiadana podwyżka opłat za parkowanie. Da się ona odczuć zwłaszcza w najdroższych sektorach. Przykładowo w śródmiejskiej strefie „A” godzinowa stawka wzrosła z 600 do 800 forintów, czyli ok. 10 zł. Szczegółowe informacje na temat cennika można znaleźć na stronie internetowej miasta budapest.hu.