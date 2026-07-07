Alerty powodziowe w Nowym Jorku. „Mrugniesz i już jest”

RMF24

Ulewne deszcze i gwałtowne burze nawiedziły w poniedziałek północny wschód Stanów Zjednoczonych. W rejonie Nowego Jorku obowiązywały ostrzeżenia przed tzw. powodziami błyskawicznymi, wystąpiły przerwy w dostawach prądu oraz opóźnienia lotów. W okolicach Chicago niemal całkowicie zapełniły się zbiorniki retencyjne.

Po rekordowych upałach rejon Nowego Jorku nawiedziły intensywne opady i wiatr dochodzący do 145 km/h.

Według dziennika „New York Times” i telewizji ABC News miejscami mogło spaść do 200 mm deszczu, a obowiązujące do nocy ostrzeżenia przed błyskawicznymi powodziami obejmowały całe miasto i okoliczne obszary metropolitalne.

„Mrugniesz i już jest”

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul postawiła w stan gotowości zespoły ratownictwa wodnego.

Mrugniesz i już jest – tak właśnie można opisać błyskawiczną powódź. Nie ma czasu na przygotowanie – podkreśliła.

Apel burmistrza Nowego Jorku

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani apelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i - w razie podnoszenia się poziomu wody - przejście na wyżej położone tereny.

Według serwisu PowerOutage ponad 145 tys. odbiorców w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Pensylwania pozostawało bez prądu. Pogoda spowodowała też opóźnienia odlotów z lotnisk LaGuardia i Newark.

W rejonie Chicago, gdzie w ciągu dwóch dni lokalnie spadło 200–250 mm deszczu, dwa największe zbiorniki systemu Deep Tunnel były niemal pełne – podała stacja WTTW. Władze ostrzegły, że dalsze opady mogą zwiększyć ryzyko powodzi.