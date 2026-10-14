Amerykański cios w ukraińską armię. SpaceX wprowadził ograniczenia

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Ukraińscy wojskowi donoszą, że minionej nocy napotkali ograniczenia w działaniu Starshield - wojskowej wersji amerykańskiej łączności satelitarnej Starlink. Usługa zapewnia szybszą i bardziej stabilną transmisję danych, w związku z czym ma kluczowe znaczenie m.in. dla operatorów dronów.

O problemie, jakiego w nocy z wtorku na środę doświadczyło ukraińskie wojsko, informuje m.in. Serhij Sternenko, jeden z najskuteczniejszych aktywistów wspierających ukraińską armię.

„W nocy ograniczono działanie terminali Starlink. Przy prędkościach powyżej 160 km/h łączność zaczęła zanikać. Zakłóciło to szereg ważnych misji. Prawdopodobnie firma SpaceX podjęła takie działania na wniosek administracji Trumpa” - pisze.

Doniesienia potwierdza Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ds. rozwoju technologii obronnych. „Minionej nocy SpaceX wprowadził ograniczenie prędkości dla terminali Starlink używanych w ruchu. Limit dotyczy obecnie pakietu wojskowego Starshield i został ustalony na poziomie 100 mil na godzinę, czyli około 160 km/h” - informuje.

Ekspert zaznacza, że siły ukraińskie nie zostały uprzedzone o wprowadzonym ograniczeniu, „co doprowadziło do zakłócenia realizacji szeregu misji”. „Jest jasne, że działanie to nie może być przypadkowe i ma związek z obecną sytuacją polityczną” - podkreśla Beskrestnow.

Terminale Starlink na ukraińskich dronach

Rozmówcy portalu Ukraińska Prawda wyjaśniają, że zwykły Starlink - Starlink Mini - montowany na dronach ma ograniczenie prędkości do 160 km/h. To nie wystarcza do realizacji części misji. Aby bezzałogowiec mógł poruszać się szybciej, konieczny jest dostęp właśnie do wojskowej wersji Starlinka, czyli Starshield.

Z publicznie dostępnych danych wynika, że Ukraina zaczęła korzystać ze Starshield w 2024 roku.

Terminale Starlink są montowane na dronach, ponieważ dają kilka kluczowych przewag - praktycznie nieograniczony zasięg łączności, odporność na zakłócenia spowodowane walką radioelektroniczną, a także transmisję danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia operatorowi precyzyjne naprowadzanie maszyny na cel.