​Policja w niemieckim mieście Hamm korzysta z rysunków 6-latków, by odnaleźć kierowcę, który wjechał w barierkę przy drodze, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Rysunek Celiny / Facebook

Jak podaje lokalna policja, czwórka 6-latków - Luisa, Romy, Celina i Luis - szła do szkoły. Kiedy zatrzymali się przy przejściu dla pieszych tuż obok nich czarny pojazd, prowadzony przez blondynkę z krótkimi włosami, wjechał w barierki. Kobieta szybko odjechała z miejsca zdarzenia.

Dzieci przyszły do szkoły i opowiedziały o sytuacji swojemu wychowawcy. Ten następnie poinformował policję.

Dwójka dzieci - Celina i Luis - by przedstawić policjantom, jak dokładnie wyglądał incydent, postanowili to wszystko narysować. Funkcjonariusze następnie opublikowali szkice w internecie. Rysunki trafiły także do akt śledztwa.

Wspaniała reakcja dzieciaków. Nie odwracały wzroku, tylko zadziałały. Wielu dorosłych mogłoby brać z nich przykład - mówi Michael Schulte, mieszkaniec Hamm.