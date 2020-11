Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 683 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 275 kolejnych pacjentów. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd nie wprowadzi pełnego lockdownu. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa z kolei w innych krajach na świecie. W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie. Zarejestrowano 48 331 przypadków, gdy dzień wcześniej było ich 25 012. Jednocześnie wznowiono w tym kraju badania kliniczne chińskiej szczepionki przeciw Covid-19. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Tancerze salsy na ulicach Cali w Kolumbii / Ernesto Guzmán Jr / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 22 683 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 275 kolejnych pacjentów.



- Dane z ostatnich dni pokazują, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce zaczęła spadać. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd na razie nie wprowadzi pełnego lockdownu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ



- Federalny regulator rynku leków w Brazylii Anvisa zezwolił w środę wieczorem czasu lokalnego na ponowne podjęcie badań klinicznych chińskiej szczepionki przeciw Covid-19 w Brazylii. Zostały one zawieszone po śmierci jednego z uczestników testów, która okazała się samobójstwem.

- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rozmowach prowadzonych z rosyjskim instytutem, który opracował szczepionkę na koronawirusa Sputnik V, w sprawie jej potencjalnego zastosowania w walce z Covid-19. Szczegóły w naszym materiale.



21:39 Hiszpania

Podczas ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zmarło 356 pacjentów zakażonych koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Hiszpańskie władze nałożyły na sklepy obowiązek sprzedawania maseczek ochronnych za cenę nie większą niż 0,72 euro od sztuki.



Koronawirus w Hiszpanii / RMF24

21:30 Jak prawidłowo zakładać maseczkę?

Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych opublikowało grafikę ilustrującą prawidłowe zakładanie maseczki.



21:24 Nowe decyzje rządu ws. obostrzeń

Premier ogłosił, że na razie nie zostanie wprowadzony w Polsce pełny lockdown. Całe przemówienie zostało udostępnione na Facebooku.



21:07 Nie będzie lockdownu

Rząd na razie nie wprowadzi pełnego lockdownu. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, liczba zakażeń zaczęła spadać i nie ma takiej potrzeby.



21:04 Ubóstwo

Z powodu pandemii koronawirusa Ukraina może doświadczyć najgorszej recesji od lat, w wyniku której w ubóstwo może popaść ponad 9 mln jej mieszkańców - alarmuje ONZ w raporcie dotyczącym sytuacji humanitarnej w tym kraju.



Jak pinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, od początku pandemii część dochodów straciło ponad 80 proc. gospodarstw domowych, a w ponad 40 proc. przynajmniej jeden członek rodziny stracił pracę.

21:01 Brazylia

Federalny regulator rynku leków w Brazylii Anvisa zezwolił w środę wieczorem czasu lokalnego na ponowne podjęcie badań klinicznych chińskiej szczepionki przeciw Covid-19 w Brazylii. Zostały one zawieszone po śmierci jednego z uczestników testów, która okazała się samobójstwem.



Prezydent Jair Bolsonaro, który jest zdecydowanym przeciwnikiem Chin i utrzymuje, że chińska szczepionka jest niewiarygodna, we wtorek uznał decyzję o wstrzymaniu badań za osobiste zwycięstwo - pisze Reuters.

Na poniższej mapie możecie sprawdzić, jak kształtowała się liczba zakażeń koronawirusem w wielu państwach na świecie.



20:39 Portugalia i Hiszpania

W czasie epidemii koronawirusa w Portugalii i Hiszpanii wzrosła konsumpcja narkotyków, w szczególności ecstasy - wynika z badania wód ściekowych przeprowadzonego przez uniwersytet w Santiago de Compostela. Jego wyniki zaprezentował w czwartek dziennik "El Mundo".



Jak poinformowała Rosario Rodil, koordynatorka studium, od marca w wodach ściekowych największych miast Hiszpanii i Portugalii wzrosło także stężenie kokainy i marihuany.

20:25 Słowenia i Chorwacja

Słowenia zaostrzy lockdown na dwa tygodnie, aby zmniejszyć wzrost zakażeń koronawirusem - zapowiedziały w czwartek władze. Nie będą działały transport publiczny i wszystkie sklepy poza niezbędnymi. W sąsiedniej Chorwacji zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń - 3082.



20:03 Włochy

Nadzwyczajny komisarz włoskiego rządu do spraw kryzysu epidemiologicznego Domenico Arcuri wyraził nadzieję, że pod koniec stycznia pierwsi Włosi zostaną zaszczepieni na Covid-19. Jak dodał, będzie to 1,7 mln osób.



Plany rządu Giuseppe Contego komisarz przedstawił dzień po tym, gdy Komisja Europejska zatwierdziła umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, które poinformowały o opracowaniu szczepionki na Covid-19. Według pierwszych zapowiedzi Włochy mają otrzymać 27 mln dawek.



Na razie w UE nie wiadomo, kiedy dokładnie szczepionka będzie dostępna.

19:30 Francja

Druga fala epidemii koronawirusa we Francji jest niezwykle trudna - oświadczył na konferencji prasowej premier Jean Castex. Szef rządu ogłosił przedłużenie o co najmniej kolejne 15 dni obowiązującego od 30 października lockdownu.

Zniesienie lub zmniejszenie obostrzeń byłoby teraz nieodpowiedzialne - oświadczył Castex.



Pracownicy służby zdrowia są wyczerpani. Musimy uniknąć dalszego przeciążania służby zdrowia - podkreślił. I dodał, że 40 proc. chorych na Covid-19 pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej ma poniżej 65 lat.

19:00

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek o rozmowach prowadzonych z rosyjskim instytutem, który opracował szczepionkę na koronawirusa Sputnik V, w sprawie jej potencjalnego zastosowania w walce z Covid-19.



W oświadczeniu dla agencji Reutera WHO napisała: "Z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące ich szczepionki Sputnik V. Jeśli okaże się, że produkt przesłany do oceny spełnia kryteria umieszczenia na liście (szczepionek), WHO szeroko opublikuje wyniki".



Udostępniając wykaz szczepionek, WHO zalecałaby państwom członkowskim ich stosowanie.

18:11 Francja

Druga fala epidemii koronawirusa we Francji jest niezwykle trudna - oświadczył premier Jean Castex podczas konferencji prasowej w czwartek. Szef rządu ogłosił przedłużenie o co najmniej kolejne 15 dni obowiązującego od 30 października lockdownu.



Pracownicy służby zdrowia są wyczerpani. Musimy uniknąć dalszego przeciążania służby zdrowia - podkreślił Castex. Dodał, że 40 proc. chorych na Covid-19 pacjentów na oddziałach reanimacyjnych ma poniżej 65 lat.

17:33 Włochy

636 osób zmarło we Włoszech tej doby na Covid-19, zarejestrowano 37 978 nowych zakażeń koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Wykonano rekordowo wysoką liczbę testów: 234 tys. Tak wielu zgonów jednego dnia nie było od 6 kwietnia.



Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 43 589.

17:00 Szwajcaria

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 6924 nowych przypadków potwierdzonego laboratoryjnie zakaże koronawirusem, co podwyższyło ich łączną liczbę do 250 396 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 2896,5 na 100 tys. mieszkańców. 96 868 nowych infekcji wykryto przez ostatnie dwa tygodnie.

16:22

Węgry mogą mieć szczepionkę na koronawirusa wcześniej niż Polska. To nie będą jednak szczepionki kupowane w ramach unijnych dostaw, o których mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jutro węgierski minister spraw zagranicznych ma omawiać umowę z... Rosjanami.





16:00

Z danych w USA wynika, że po przechorowaniu COVID-19 u niektórych pacjentów po raz pierwszy mogą się pojawić zaburzenia psychiczne, takie jak lęk, depresja oraz bezsenność.



Na chorobę COVID-19 bardziej narażone są też osoby już cierpiące na zaburzenia psychiczne. Według "Lancet Psychiatry" te same badania sugerują, że ryzyko tego schorzenia jest u nich o 65 proc. większe.



15:22 Koszalin

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ma do dyspozycji 35-tonowy zbiornik z ciekłym tlenem, który wystarczy na ok. 1,5 miesiąca. Zużyte zasoby będą na bieżąco uzupełniane - zapewnił dyrektor placówki Andrzej Kondaszewski w oficjalnym komunikacie przesłanym mediom.



Kondaszewski o zapasie ciekłego tlenu w kierowanym przez siebie Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie postanowił poinformować, aby uspokoić pacjentów, do których docierają informacje o braku tlenu w placówkach medycznych w kraju.

14:50 Zakup szczepionek na Covid-19

Komisja Europejska nie może ujawnić informacji zawartych w kontraktach z firmami farmaceutycznymi ws. zakupu szczepionek - oświadczyła unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. Chodzi o tajemnicę handlową. O większą przejrzystość w tej kwestii apelowali eurodeputowani.



14:22 Warmińsko-Mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - 915. Ognisko wybuchło m.in. w domu pomocy społecznej w Węgorzewie, w którym przebywa blisko 400 podopiecznych.



13:50 Watykan

Bezpłatne testy na badanie obecności koronawirusa i szczepionki przeciwko grypie - to inicjatywa Watykanu dla najbiedniejszych. Została ogłoszona w związku z obchodzonym w niedzielę po raz czwarty Światowym Dniem Ubogich, ustanowionym przez papieża Franciszka.



13:18 Skarżysko Kamienna

Szpital Powiatowy w Skarżysku Kamiennej od czwartku jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z COVID-19. Wojewoda świętokrzyski polecił zapewnić w nim ponad 200 łóżek.



Jesteśmy przygotowani na przyjęcie pacjentów na wszystkich oddziałach poza wewnętrznym, ponieważ tam nie mamy obsady lekarskiej. Dlatego nie jesteśmy w stanie uruchomić około 40 łóżek - powiedział Leszek Lepiarz, dyrektor lecznicy.



Dodał, że "wąskim gardłem" jest obecnie izba przyjęć. Jesteśmy w stanie przyjąć do szpitala około 30 pacjentów dziennie. To musi być wszystko monitowane z SOR-em i służbami wojewody. Docelowo na ten moment będziemy mogli przyjąć około 170 pacjentów - zaznaczył.

13:16 Iran

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 457 osób zakażonych koronawirusem, przez co ogólna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 40 121 - poinformował resort zdrowia. Zdiagnozowano też 11 517 nowych infekcji.





13:11 Częstochowa

402 osoby zmarły w październiku w Częstochowie, podczas gdy w latach 2016-2019 liczba zgonów w tym miesiącu wynosiła ok. 300. Miasto zamówiło kontener-chłodnię na wypadek zaostrzenia pandemii, który w razie potrzeby pomieści 15-18 ciał.



12:51 Znaczny wzrost liczby zakażeń we włoskich więzieniach

W ciągu dwóch tygodni o 600 proc. wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w więzieniach we Włoszech - alarmuje związek zawodowy pracowników więziennictwa w liście do ministra sprawiedliwości Alfonso Bonafede. Zwraca też uwagę na brak maseczek w zakładach karnych.

W liście związkowcy położyli nacisk na to, że z sanitarnego punktu widzenia sytuacja epidemiczna w więzieniach jest niebezpieczna ze względu na skupiska osób odbywających kary, a także ich spotkania z rodzinami przybywającymi z różnych części kraju. Brakuje maseczek i innych środków ochronnych, a zainstalowane w pośpiechu na wiosnę przegrody z pleksiglasu w salach spotkań nie gwarantują bezpieczeństwa.

Według sygnatariuszy listu, więzienia stały się "wolną strefą", w której niemożliwe jest przestrzeganie zasad walki z pandemią. Związkowcy zaapelowali do Ministerstwa Sprawiedliwości i kierownictwa służby więziennej o natychmiastową interwencję.

Według najnowszych danych, we Włoszech zakażonych jest około 400 więźniów i ponad 420 pracowników zakładów karnych.

12:39 Bronisław Komorowski zakażony koronawirusem

Bronisław Komorowski jest zakażony koronawirusem - podał Onet.pl. W rozmowie z portalem były prezydent poinformował, że ma stan podgorączkowy i kaszle.

11:52 Blisko 9 tys. nowych zakażeń w Czechach



W Czechach odnotowano 8925 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 108 chorych na Covid-19.

Od początku epidemii w Czechach koronawirusem zakaziło się 438 805 osób, a 285 241 wyzdrowiało. Za aktywne uznaje się 147 994 infekcji.

Epidemia koronawirusa w Czechach pochłonęła dotąd 5570 ofiar śmiertelnych.





11:24 Prawie 4 tys. nowych zakażeń na Węgrzech

3927 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarło 87 chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Liczba wszystkich infekcji zdiagnozowanych od początku pandemii wzrosła do prawie 127 tys. Zmarło 2784 chorych na Covid-19, a ponad 29 tys. osób wyzdrowiało.





10:49 Ponad 22 tys. nowych zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 683 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 275 kolejnych pacjentów.





10:15 Vida zagrał w meczu mimo zakażenia koronawirusem

Chorwacki piłkarz Domagoj Vida rozegrał pierwszą połowę środowego spotkania towarzyskiego z Turcją (3:3), zanim sztab medyczny uzyskał informację, że jest zakażony koronawirusem - poinformowały bałkańskie media.

10:07 Wolne łóżka i respiratory dla pacjentów z Covid-19 w Polsce





Resort zdrowia podał nowe informacje dot. respiratorów i szpitalnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 w Polsce. Jak poinformowano, wolne są 593 respiratory i 11 763 łóżka.

09:18 Dobowy rekord zgonów w Rosji

W Rosji dobowy przyrost zgonów na Covid-19 osiągnął najwyższy poziom od początku pandemii koronawirusa: zmarło 439 osób. Dzień wcześniej stwierdzono 432 zgony osób zakażonych.

Zarejestrowano 21 608 nowych zakażeń koronawirusem. Łączna liczba infekcji wynosi teraz 1 858 568, a liczba zgonów - 32 032.

09:04 Rekord zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie wykryto 11 057 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Ogólna liczba potwierdzonych infekcji przekroczyła pół miliona.



W ciągu minionej doby zmarło 198 zainfekowanych, wyzdrowiało 6235 osób, a hospitalizowano 1509 pacjentów. Przeprowadzono ok. 77 tys. testów, w tym ok. 47 tys. metodą PCR. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (931).



Od początku pandemii zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 500 865 osób, zmarło 9145 zakażonych, a 227 694 osoby uznano za wyleczone.



08:08 Prezydent Ukrainy w szpitalu z powodu Covid-19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został hospitalizowany w związku z Covid-19 - informuje portal Ukraińska Prawda. W szpitalu przebywa też szef biura prezydenta Andrij Jermak, u którego także wykryto zakażenie SARS-CoV-2.

O tym, że prezydent jest hospitalizowany, powiedział serwisowi doradca Jermaka Mychajło Podolak. Zaznaczył, że Zełenski i Jermak przebywają w kijowskim szpitalu Feofanija, mają odizolowane sale.

Prezydent i szef jego biura mają zwykły harmonogram pracy, jedynym ograniczeniem jest izolacja - przekazał Podolak. Przygotowano specjalny gabinet, w którym Zełenski może przeprowadzać narady przez internet - dodał.

08:05 Co z lockdownem i nowymi obostrzeniami w Polsce?

W tym tygodniu unikniemy wprowadzania na terenie całej Polski pełnego lockdownu - ustalili dziennikarze RMF FM. Dziś rząd ma zdecydować, co dalej z wprowadzonymi już obostrzeniami.

07:36 Dr Sutkowski: Jako społeczeństwo przespaliśmy kilka miesięcy

W rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreślił, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce ustabilizowała się na poziomie ok. 25 tys. dziennie. To jest bardzo źle, jest też bardzo duży odsetek zgonów, co jest jeszcze gorsze - ocenił.



Zdaniem Sutkowskiego, najbardziej niepokojąca jest wydolność służby zdrowia, na której - jak ocenił - "niektórym ludziom po prostu nie zależy".



Jesteśmy blisko lockdownu, to nie ulega wątpliwości dla nikogo, ale pytanie, jak ten lockdown określimy, bo on zawiera bardzo dużo różnych wariantów. Jest jedna smutna prawda: jako społeczeństwo przespaliśmy kilka miesięcy, lekceważyliśmy wirusa kilka miesięcy, bardzo wiele nie zrobiliśmy, żeby nauczyć się wyższej kultury epidemicznej - podkreślił ekspert. Jak dodał, sam jest zwolennikiem krótkich, ale bardzo rygorystycznych lockdownów.

07:23 Ile będzie nas kosztować szczepienie?

Nawet kilka miliardów złotych może kosztować zabezpieczenie większości populacji przeciwko koronawirusowi. Do ustalenia jest jeszcze kwestia odpłatności za szczepionkę, o której kilka dni temu mówił premier Mateusz Morawiecki - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".





07:20 Ponad 21 tys. zakażeń w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 21 866 nowych zakażeń koronawirusem. 215 zakażonych osób zmarło - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.



Od początku pandemii w Niemczech stwierdzono 727 553 przypadki zakażenia koronawirusem. 11 982 zakażonych zmarło.

06:46 Jak wygląda pomoc WOT w walce z koronawirusem?



Celem wsparcia szpitali jest umożliwienie skupienia wysiłku personelu medycznego na leczeniu i opiece nad chorymi. Czasowe zastąpienie i wsparcie w każdym innym możliwym obszarze. Wszędzie tam, gdzie realizujemy swoje wsparcie, obserwujemy heroiczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" gen. dywizji Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dopytywany, co dokładnie żołnierze WOT będą robić w szpitalach, odpowiedział, że zorganizowane są dwa poziomy, na których żołnierze niosą pomoc.

W pierwszym kierujemy do szpitali personel bez wykształcenia medycznego, głównie do prac administracyjnych i logistycznych. Obejmuje (to - przyp. red.) np. całodobowe - w czasie rzeczywistym, również w święta i dni wolne - aktualizowanie danych związanych z ewidencją łóżek covidowych oraz prowadzenie innej wskazywanej przez szpitale dokumentacji. Będzie to też alarmowe uzupełnianie zapasu tlenu oraz dostarczanie próbek biologicznych do laboratoriów - powiedział. Drugi poziom wsparcia to wykonywanie zadań wspierających personel medyczny bezpośrednio na oddziałach.

Do tego kierujemy żołnierzy posiadających co najmniej uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wspieramy również te szpitale, które zorganizowały przyszpitalne punkty pobrań. W tych punktach żołnierze Wojska Polskiego pobierają próbki biologiczne. Tylko w ubiegłym tygodniu żołnierze pobrali 90,7 tys. wymazów. Jako żołnierze wykonujemy swoje zadania 24 godziny przez siedem dni w tygodniu. Ponad 400 polskich szpitali już dziś otrzymuje wsparcie ze strony Wojska Polskiego - powiedział generał.

05:47 Jak pandemia wpłynęła na długi Polaków?

Pandemia przyspieszyła przyrost długów czynszowych - przez sześć miesięcy przybyło ich 28 mln zł wobec 3,5 mln zł w tym samym okresie 2019 r. - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Firmy mają ok. 10 mln zł długów, a osoby prywatne - ponad 162 mln zł.



Rekordowe zaległości czynszowe należą do 68-latka z Dolnego Śląska, który ma do oddania prawie 544 tys. zł, a osoba prowadząca firmę z województwa lubuskiego - niemal 707 tys. zł.

05:32 Ponad 136 tys. nowych zakażeń w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 136 325 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1415 Amerykanów. Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 392 672 ludzi, zmarło zaś 240 918.



W środę waszyngtoński portal informacyjny "Hill" podał, powołując się na Covid Tracking Project, że dzień wcześniej przyjęto w USA do szpitali blisko 62 tys. osób. Jest to rekordowa liczba.



Zaniepokojenie ekspertów budzi narastające znużenie ludzi epidemią, co wyraża się n.in. rezygnacją z noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego. Od dawna ostrzegali przed wzrostem zakażeń i zgonów jesienią oraz zimą. Więcej osób przebywa wówczas w zamkniętych w pomieszczeniach, gdzie wirus łatwiej się rozprzestrzenia.

05:26 Ponad 7,5 tys. nowych zakażeń w Meksyku

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 7646 nowych zakażeniach koronawirusem i 588 zgonach spowodowanych powikłaniami po Covid-19. Łączna liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 986 177, a liczba zgonów do 96 430 przypadków.



Rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w znacznie wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata. Listę otwierają Stany Zjednoczone, a na drugiej i trzeciej pozycji są Brazylia oraz Indie.





05:24 Wzrost liczby zakażeń w Brazylii

W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie. Zarejestrowano 48 331 przypadków, gdy dzień wcześniej było ich 25 012. Liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zdrowia podał, że zmarły 544 osoby.



Według oficjalnych danych od początku epidemii w Brazylii do środy potwierdzono 5 748 375 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 163 373.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Gdy idzie o liczbę zakażeń, jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.