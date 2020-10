​Archeolodzy z peruwiańskiego ministerstwa kultury znaleźli ogromny, 37-metrowy rysunek kota nieopodal miasta Nazca. To kolejne tego typu odkrycie w tej okolicy.

Rysunek kota w Nazca / Ministerstwo Kultury Peru / PAP/EPA

Rysunki to grupa wielkich geoglifów (niektóre są dostrzegalne z kosmosu) zostawionych głównie przez przedstawicieli kultury Nazca. Szacuje się, że powstawały one w kilku fazach, a najstarsze pochodzą z wieków przed naszą erą. Przedstawiają one ludzi, zwierzęta, a także inne figury, jak np. ręce. W 1994 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Odkryty rysunek kota ma około 37 metrów. Szacuje się, że powstał jeszcze przed kulturą Nazca, między rokiem 500 p.n.e., a 200 rokiem naszej ery. Johny Isla, dyrektor misji archeologicznej w rejonie zakłada, że to dzieło późnej kultury Paracas.

Tkaniny kultury Paracas, ukazujące ptaki, koty i ludzi, przypominają te geoglify - mówi naukowiec.

Jak informuje peruwiańska agencja prasowa Andina, w zeszłym tygodniu rozpoczęto prace mająca na celu czyszczenie i konserwacja rysunku. Kot był bowiem niemal niedostrzegalny.

Miejsce, gdzie odkryto geoglif / Ministerstwo Kultury Peru / PAP/EPA

Jedną z rzeczy, która nas zawsze zaskakuje, to że wciąż znajdujemy nowe rysunki - mówi Johny Isla.

W odkryciach nowych dzieł dawnej kultury pomaga ciągle rozwijająca się technologia. W ostatnich latach archeolodzy chętnie korzystali z dronów. Kiedyś potrzebowaliśmy zdjęć z samolotów, ale teraz możemy użyć maszyn bezzałogowych i to bardzo nam pomaga - mówi Isla.

Badacze z japońskiego uniwersytetu w mieście Yamagata w zeszłym roku poinformowali o odkryciu 143 nowych rysunków. Był wśród nich malunek ryby, dwugłowego węża, ptaka i humanoidalnej postaci.

Naukowcy są jednak zaniepokojeni, że rozwój okolicznych miast może zakłócić prace archeologiczne. W przeszłości doszło do kilku przypadków, kiedy to rysunki zostały uszkodzone przez turystów i aktywistów. W 2014 roku działacze Greenpeace wszczęli protest przy figurze kolibra, za co potem przepraszali.

Jest wiele teorii na temat tego, jak i po co powstały rysunki z Nazca. Zdaniem niektórych naukowców, geoglify to drogi procesyjne i miejsce kultu.