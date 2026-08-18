31-latek spędził 15 dni w podwodnej jaskini. Historia ma niezwykły finał

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31-letni Erasto Crisanto Valdez został odnaleziony żywy po 15 dniach spędzonych w podwodnej jaskini w Meksyku. Mężczyzna zaginął podczas połowu ryb, a jego odnalezienie było możliwe dzięki szeroko zakrojonej akcji ratunkowej z udziałem wielu służb. Sprawę opisują zagraniczne media.

Rybak uratowany po 15 dniach w podwodnej jaskini w Meksyku

Erasto Crisanto Valdez, 31-letni rybak, zaginął 23 lipca podczas połowu ryb ze swoim ojcem w miejscowości San Francisco La Paz w Meksyku. Mężczyzna wszedł do cenoty – naturalnej studni krasowej – i nie wrócił na powierzchnię. Zaginął w podwodnej jaskini, co uruchomiło szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

15 dni walki o przetrwanie

Po 15 dniach intensywnych poszukiwań służby ratunkowe odnalazły Valdeza żywego ponad 100 metrów w głąb jaskini. W akcji uczestniczyły m.in. jednostki Obrony Cywilnej oraz Marynarki Wojennej Meksyku. Jak podkreślają władze, była to historyczna operacja, która wymagała współpracy wielu służb i specjalistów.

Jak udało mu się przeżyć?

Valdez, przebywając w ciemności i całkowitej izolacji, przeżył dzięki obecności komory powietrznej oraz wodzie deszczowej, którą pił z cenoty. W rozmowie ze służbami przyznał, że nie miał pojęcia, jak długo przebywał w jaskini, a czas wydawał mu się znacznie krótszy. „Było tam zupełnie ciemno, nie wiedziałem, czy jest dzień, czy noc. Słyszałem tylko jezioro” – relacjonował z łóżka szpitalnego.

Valdez podkreślił, że zachował wiarę i nadzieję na ratunek.

Kiedy wszedłem do tej jaskini, nie spodziewałem się, że znajdę tam komorę powietrzną. Te 15 dni wydawały mi się jak trzy

– wspominał.

Stan zdrowia i dalsze losy

Po wydobyciu z jaskini Valdez został przewieziony do lokalnego szpitala. Lekarze stwierdzili u niego poważne odwodnienie spowodowane brakiem jedzenia i wody. Jego stan zdrowia pozostaje pod ścisłą obserwacją specjalistów, a rodzina czeka na możliwość ponownego spotkania z uratowanym.

źródło: people.com