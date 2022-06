W Wädenswil w północnej Szwajcarii 25 osób zostało rannych po imprezie integracyjnej. W trakcie wydarzenia uczestnicy chodzili po rozżarzonych węglach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło we wtorek wieczór. W czasie imprezy integracyjnej jednej z firm jej uczestnicy mieli przejść kilka metrów po ścieżce, która była wyłożona gorącymi węglami.

Tuż po tym bawiące się osoby zaczęły czuć ból w stopach, który nie mijał. Ostatecznie na miejsce zostało wezwane aż 10 karetek. 13 najciężej rannych osób przewieziono do szpitala.

Nie do końca wiadomo, co doprowadziło do obrażeń u uczestników imprezy. Miejscowe służby już prowadzą śledztwo, aby wyjaśnić sytuację.

Chodzenie po rozżarzonych węglach to częsty element szkoleń i imprez integracyjnych. W niektórych kulturach jest on traktowany jako swego rodzaju rytuał przejścia i test.