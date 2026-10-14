Zwrot akcji w sprawie cen paliw. Tym razem ci kierowcy mają taniej

Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a diesla - wyższe.
W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01 zł, a oleju napędowego - 7,98 zł.
Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 15 października i określi ceny na piątek.
Pakiet CPN po raz trzeci
Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.
Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.