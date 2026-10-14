Zwrot akcji w sprawie cen paliw. Tym razem ci kierowcy mają taniej

RMF24

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Minister energii wyznaczył maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą w czwartek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,01 zł, benzyny 98 - 7,83 zł, a oleju napędowego - 8,05 zł.

Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a diesla - wyższe.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01 zł, a oleju napędowego - 7,98 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 15 października i określi ceny na piątek.

Pakiet CPN po raz trzeci

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.