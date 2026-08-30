Zmarł Andrzej Wielowieyski. „Ostatni z ojców naszej demokracji”

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W wieku 98 lat zmarł Andrzej Wielowieyski – polityk, prawnik, działacz katolicki, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, a także kawaler Orderu Orła Białego. Odszedł człowiek, który przez dekady współtworzył polską scenę polityczną i społeczną, a jego działalność na zawsze pozostanie w pamięci wielu pokoleń.

Informację o śmierci Andrzeja Wielowieyskiego podała m.in. redakcja „Więzi”, z którą przez wiele lat był związany oraz były szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

„Andrzej Wielowieyski umarł. Bardzo smutno... Ostatni z wielkich Ojców naszej demokracji. R.I.P.” – napisał na Facebooku.

Od walki w Armii Krajowej po działalność opozycyjną

Andrzej Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. Już jako nastolatek angażował się w walkę o wolność – w czasie okupacji niemieckiej walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej.

Po wojnie ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę w administracji państwowej. Jednak to działalność społeczna i opozycyjna stała się jego życiową misją.

Klub Inteligencji Katolickiej i „Więź” – budowanie mostów

Wielowieyski był jednym z filarów warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie przez lata pełnił funkcje wiceprezesa i sekretarza. Współtworzył środowisko, które łączyło niezależność myślenia z głęboką wiarą i zaangażowaniem społecznym.

Przez 17 lat pracował w redakcji miesięcznika „Więź”, gdzie kształtował debatę publiczną i inspirował kolejne pokolenia katolickiej inteligencji.

Ekspert „Solidarności” i architekt przemian

Lata 80. to czas, gdy Andrzej Wielowieyski odegrał kluczową rolę jako ekspert i doradca „Solidarności”. Był jednym z architektów dialogu, który doprowadził do Okrągłego Stołu i pokojowej transformacji ustrojowej w Polsce.

Doradzał Lechowi Wałęsie, brał udział w pracach zespołów ds. gospodarki i polityki społecznej, a jego doświadczenie i autorytet były nieocenione w trudnych momentach przełomu.

Senator, eurodeputowany, odznaczony bohater

Po 1989 roku Wielowieyski zasiadał w Senacie RP, gdzie pełnił funkcję wicemarszałka i aktywnie działał na rzecz reform gospodarczych oraz samorządowych. Był także eurodeputowanym, reprezentując Polskę w Parlamencie Europejskim. Za swoje zasługi został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem Orła Białego, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.