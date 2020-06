1824 - tyle razy ostatniej doby interweniowali strażacy w związku z burzami w Polsce. Grzmotom towarzyszyły intensywne opady i wichury. Trzeba było wypompowywać wodę i usuwać przewrócone drzewa.

Zdjęcie ilustracyjne. Strażacy usuwają powalone drzewo, po gwałtownej burzy w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Najbardziej dotknięty przez burze zostało województwo śląskie. Tam strażacy do akcji byli wzywani 371 razy. W Wielkopolsce były 243 interwencje, a w woj. kujawsko-pomorskim 232.

We wszystkich tych działaniach wzięło udział ponad 12 tys. strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.



Do poważniejszych, ale niezwiązanych z pogodą zdarzeń doszło w miejscowości Radziki Małe w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zapaliło się łóżko. W pożarze zginęła jedna osoba. Z kolei w miejscowości Czerwona Woda w województwie dolnośląskim strażacy gasili pożar stodoły. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska odnaleźli ofiarę śmiertelną.



Istotne jest to, że dziś od rana sytuacja pogodowa jest spokojna, chociaż jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej deszczu trzeba się dziś spodziewać w całej Polsce, a burz z gradem na wschodzi kraju, w centrum i na Pojezierzu Pomorskim.



W tym tygodniu niemal w każdym regionie Polski pojawiły się gwałtowne burze. W województwie łódzki zalany został m.in. szpital.